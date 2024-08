IDM Assen: Der Plan am Samstag

Am Samstag wird es auf dem TT Circuit erstmals ernst, wenn es um die Startaufstellung der IDM-Solo-Klassen geht und die Seitenwagen-WM-Teams im Sprint-Rennen um die ersten Punkte fighten.

Immerhin sehen die Wettervorhersagen für den Samstag besser aus. Am Freitag mussten die Fahrer und Teams noch bei Dauerregen ihre Arbeit verrichten.

Bis der Arzt kommt

Keiner will im Medical Center landen. Doch manchmal lässt es sich nicht vermeiden. Es befindet sich, aus dem Fahrlager kommend, auf der rechten Seite, bevor es in den Tunnel geht. Die nationale Notfallnummer lautet 112. Der direkte Draht zum Medical Center in Assen lautet +31 592 280-360. Das Sagen hat dort am Wochenende Karin Schroepl. Während der Veranstaltung von Freitag bis Sonntag, ist das Medical Center von 9.00 bis 18.15 Uhr geöffnet. Wer ins Krankenhaus muss, landet in der Regel im Wilhelmina Ziekenhaus Assen, Europaweg Zuid 1, 9401 Assen. Telefon: +31 592 325 555.

Ein paar Zahlen

Die Länge der Strecke beläuft sich mir der Extra-Schikane auf 4555 Meter. Mit 12 Rechts- und sechs Linkskurven. Die längste Gerade geht über 487 Meter. Die Mindestbreite beträgt zehn Meter. Im Fahrerlager gibt es sanitäre Anlagen, eine Tankstelle und ein Restaurant.

Wenig Gäste

In der Vergangenheit hatten sich gerade in Assen, wo auch die MotoGP und die WorldSBK am Start sind, öfters illustre Gäste in der Startaufstellung eingefunden. Doch dieses Jahr ist die Gästeliste überschaubar. In den Klassen Superbike und Supersport sind es genau Null. In der IDM Supersport 300 sind es drei Gastfahrer: Hugo Viklund (Kawasaki) aus Schweden, sowie Markus Stom (Kawasaki) aus Dänemark und Lukas Rörborn (Kawasaki) aus Schweden. Im Norther Talent Cup sind neu dabei Anton Rishede Eilersen aus Dänemark, sowie die Deutschen Fynn Kratochwil und Anina Urlaß. Gast im R7 Cup ist Lucas Röhrs.

Der Stream

An den Mikrofonen muss zahlenmäßig mit kleinerem Besteck als zuletzt am Schleizer Dreieck gearbeitet werden. Eddie Mielke und Lukas Gajewski sind im Auftrag ihrer jeweiligen Arbeitgeber bei der MotoGP am Red Bull Ring unterwegs. Der IDM treu sind

Tommi Deitenbach, Danijel Peric und Anabela «Chicki» Turina. Turina kümmert sich laut google-Nachfrage im normalen Arbeitsleben zuverlässig neben und auf der Rennstrecke um die Belange der actionbike-Kunden. Anfangs als Unterstützung an der actionbike Topspeedbar, hilft sie jetzt an der Anmeldung vor Ort und sorgt für Abwechslung und Sprachenvielfalt mit ihrer tollen Stimme bei den Paddock Lautsprecherdurchsagen. Oder eben als IDM-Moderatorin.

Die Sendezeiten

15:10 Uhr – Welcome Moderation + Superpole IDM Superbike with Starting Grid and Polesetter Interview

15:15 Uhr – IDM SSP300 RACE 1 (race start 15:25 Uhr)

16:05 Uhr – Northern Talent Cup RACE 1 (race start 16:10 Uhr)

16:52 Uhr – FIM SuperSide Sidecar Sprintrace (race start 17:00 Uhr)

Das Wetter

In Assen gibt es am Morgen ungestörten Sonnenschein bei Werten von 13°C. Am Mittag gibt es mehr Wolken als Sonne bei Höchstwerten von 23°C. Abends stören in Assen nur einzelne Wolken den sonst blauen Himmel bei Temperaturen von 18 bis 22°C. Nachts überwiegt dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken bei Tiefsttemperaturen von 16°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 9 und 20 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com)

Der Zeitplan am Samstag, den 17.08.2024

10.00 bis 10.30 Uhr FP3 IDM Superbike

10.35 bis 11.00 Uhr Q1 IDM Supersport

11.10 bis 11.35 Uhr Q2 IDM SSP 300

11.40 bis 12.10 Uhr Q2 NTC

12.20 bis 12.40 Uhr Q2 WM Sidecar

12.45 bis 13.05 Uhr Q2 R7 Cup

13.50 bis 14.15 Uhr Q2 IDM Supersport

14.20 bis 14.35 Uhr SP1 IDM Superbike

14.45 bis 15.00 Uhr SP2 IDM Superbike



15.25 Uhr Rennen 1 IDM Supersport

16.10 Uhr Rennen 1 NTC

17.00 Uhr Rennen 1 WM Sidecar

17.40 Uhr Rennen 1 R7 Cup