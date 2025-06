IDM Most: Alt gewinnt Race 2, Tulovic verliert Kette

Podium IDM Superbike Lauf 2 in Most

In Führung liegend flog auf einmal die Kette von Lukas Tulovics Ducati durch die Luft. Ausfall und null Punkte für den ehemaligen WM-Piloten. Florian Alt gewinnt vor Toni Finsterbusch und Hannes Soomer.

«Es ist ja nicht unbedingt kälter geworden», merkte GERT56-Pilot Toni Finsterbusch in der Startaufstellung zum zweiten Lauf der IDM Superbike nüchtern an. Das Thermometer war über kernige 30 Grad geklettert. Vom ersten Startplatz ging es erneut für Lucas Tulovic los, in Gesellschaft von Hannes Soomer, dem Sieger von Rennen 1, und Florian Alt.

Von der Ölspur, die ein Sidecar aus der WM über knapp 2 Kilometer gelegt hatte, war nicht mehr viel zu sehen. Nach dem Start rumpelte es mal wieder in der ersten Schikane. Jan-Ole Jähnig hakte bei Leandro Mercado ein. Während Mercado mit Hängen und Würgen weiterfahren konnte, flog Jähnig ab und im allgemeinen Tumult erwischte es auch Kevin Orgis und Lorenzo Zanetti. Jähnig hetzte dann dem Feld hinterher. Milan Merckelbagh stürzte wie schon am Vormittag wenig später.

An der Spitze vergnügte sich Tulovic, bis ihm die Kette seiner Ducati um die Ohren flog und er sein Motorrad am Straßenrand abstellen musste. In Runde 3 hieß der neue Führende dann Toni Finsterbusch, mit Alt, Soomer und Mercado am Hinterrad. Alt übernahm das Kommando an der Spitze, nachdem Finsterbusch zwei Plätze verloren hatte, aus unerfindlichen Gründen. Mercado blieb cool und schaute sich die Geplänkel vom Logenplatz aus an. Nach dem Überholmanöver von Finsterbusch bei Soomer nutzte auch Mercado die Chance und schlüpfte beim Esten innen durch.

Schönen Dank sagte sich Alt und setzte sich eine Sekunde von den Spielkameraden ab. Jähnig rangierte auf der letzten Position, durch die Ausfälle bedeutete dies Platz 15. Doch sicher war ihm der Punkt nicht, denn die Renndirektion nahm den Unfall aus dem ersten Eck nochmals unter die Lupe.

Alt geriet zur Halbzeit unter Druck vom frech auffahrenden Finsterbusch, während Soomer und Mercado im Kampf um Platz 3 ihr eigenes Ding machten. Dahinter war massig Luft. Acht Sekunden hinter dem BMW-Duo tauchte Yamaha-Pilot Twan Smits auf. Gefolgt von Yamaha-Kollege Maximilian Kofler und Kawasaki-Mann Martin Vugrinec. Der hatte aber zu tun, den hinter ihm drängelnden Bálint Kovács in Schach zu halten.

Finsterbusch, der nach wie vor noch auf seinen ersten IDM Superbike-Sieg wartet, ließ nicht locker und hielt konsequent Kontakt zum führenden Alt. Fünf Runden blieb den beiden Routiniers noch Zeit. Bei den Rundenzeiten waren beide mit nahezu identischen Zeiten unterwegs. Vier Zehntel Abstand blieben. Auch in der letzten Runde fuhren beide eine 1.33,71 min, keine Chance für Finsterbusch mit einem Rückstand von 0,381 sec eine Attacke zu starten.

Florian Alt blieb fehlerlos und sah als Erster das Ziel. Toni Finsterbusch freute sich sicherlich über Rang 2, muss aber weiter auf seinen ersten Sieg warten. Rang 3 ging an Hannes Soomer, der damit auch die Meisterschaftsführung behielt.

IDM Superbike Ergebnis Rennen 2

1. Florian Alt (D/Honda)

2. Toni Finsterbusch (D/BMW)

3. Hannes Soomer (EST/BMW)

4. Leandro Mercado (RA/BMW)

5. Twan Smits (NL/Yamaha)

6. Bálint Kovács (HR/BMW)

7. Maximilian Kofler (A/Yamaha)

8. Martin Vugrinec (HR/Kawsaki)

9. Max Schmidt (D/BMW)

10. Soma Görbe (HU/BMW)

11. Leon Orgis (D/BMW)

12. Sandro Wagner (D/BMW)

13. Marco Fetz (D/BMW)

14. Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

15. Philipp Steinmayr (A/Kawasaki)

DNF Lukas Tulovic (D/Ducati)

DNF Milan Merckelbagh (NL/BMW)

DNF Lorenzo Zanetti (I/Ducati)

DNF Kevin Orgis (D/BMW)