Mohr, Kofler und Tulovic stürzen in Most

Noch bevor der erste Rennkilometer in der IDM Supersport und der IDM Superbike gefahren wurde, machte schon der eine oder andere Fahrer Bekanntschaft mit den rauen Seiten des Most-Asphalts.

Die gute Nachricht zuerst. Keiner der Sturzopfer scheint gröbere Verletzungen davongetragen zu haben. Jan Mohr fällt für den Sonntag allerdings aus, Andreas Kofler muss die Zähne arg zusammenbeißen und Lukas Tulovic kam auf den ersten Blick glimpflich davon.

Sturzproblem # 1

Nicht dabei war im Superpole PrePractice Jan Mohr auf der Yamaha YZF-R1 vom Team SWPN. Grund: Sturz im zweiten Freien Training. «Das Gas ist hängengeblieben», berichtete er auf IDM.de. Sein linker Oberschenkel ist lädiert und verbunden. «Im Moment geht gar nichts mehr, nachdem mir das Motorrad aufs Bein gefallen ist und sich danach gefühlt 500 Mal überschlagen hat», schilderte er nach dem Crash. Begleitet und tatkräftig unterstützt wird Jan Mohr an der Rennstrecke von Bruder Ken. Die Nacht dürfte eher unangenehm gewesen sein, doch am Samstagmorgen war Jan Mohr im dritten Freien Training wieder am Start. Allerdings nur vier Runden lang. Sieben Minuten vor Trainingsende stürzte Mohr erneut. Das Training wurde mit der Roten Flagge abgebrochen und nicht wieder neu gestartet. Der Weg führte dann ins örtliche Krankenhaus. «Das wird schon wieder», versicherte sein Bruder. «Gebrochen ist augenscheinlich nichts, es geht eher um einen Check, auch wegen einer möglichen Gehirnerschütterung.»

Sturzproblem # 2

Die 4,212 Kilometer pro Runde im Autodrom, die mit zwölf Rechts- und neun Linkskurven gepflastert sind, will Andy Kofler (Yamalube Motorsport Kofler) so schnell wie möglich hinter sich bringen. An seinem Sturz vor zwei Wochen in Schleiz bei 240 km/h in der Seng hat der 20-jährige Yamaha-Fahrer noch schwer zu knacken. Besonders die Schulter hat es erwischt. «Nach dem Qualifying gehen die Schmerzen jetzt nochmal richtig los», sagte er auf IDM.de. Dumm nur, dass sich der Österreicher im Abschluss-Training von Most auf der Jagd nach einer 1.34er-Runde erneut langmachte. «Und er ist wieder auf die Schulter gefallen», verriet anschließend sein Bruder Maximilian Kofler. Beim Rennen trat Andreas Kofler dennoch an.

Sturzproblem # 3

Erstes Sturzopfer der IDM Superbike war am Sonntagmorgen Lukas Tulovic. Er war mit seiner Ducati vom Team Triple M Ducati Frankfurt in der ersten Runde des Warm-up ausgerutscht. ‚Rider okay‘ flimmert kurz später über die Monitore. Bis um 12 Uhr hatte seine Crew dann Zeit, die Panigale wieder geradezubiegen, denn dann schalteten die Ampel am Ende der Boxengasse auf Grün für die Startaufstellung des ersten Rennens.