IDM Most: Millimeter-Sieg von Soomer in Race 1

Hannes Soomer und Florian Alt kämpften im ersten Superbike-Lauf um jeden Zentimeter Asphalt, inklusive Körperkontakt. Das glücklichere Ende wurde es für Soomer. Tulovic wird Dritter.

Ein paar Schrammen an der Verkleidung sah man an der Ducati von Polesetter Lukas Tulovic in der Startaufstellung noch, aber wirklich viel passiert war beim morgendlichen Ausrutscher im Warm-up nicht. Schon um die Mittagszeit ballerte die Sonne mit voller Kraft und heizte den Asphalt entsprechend auf. Alle Piloten waren mit dem SC1-Entwicklungsreifen unterwegs, den Pirelli aus der Superbike-WM mitgebracht hatte. Vor allem die linke Flanke wird in Most massiv beansprucht und das Pirelli-Mitbringsel soll in dem Bereich stabiler sein.

Neben Lukas Tulovic hatten sich Hannes Soomer und Florian Alt in der ersten Reihe aufgestellt. Reihe 2 teilten sich Jan-Ole Jähnig, Toni Finsterbusch und Leandro Mercado. Reihe 3 gehörte Lorenzo Zanetti, Bálint Kovács und Maximilian Kofler. Wie immer schaute man von außen mit leichtem Bangen auf die erste Schikane nach dem Start, wo es gelegentlich ein eng wird.

Tulovic kam als Erster weg, nach der Schikane übernahm aber erst einmal Soomer das Kommando. Im hinteren Feld räuberte ein Fahrer durchs Kiesbett. Kurzfristig wurde Tulovic von Mercado kassiert, doch der schnappte sich den Argentinier umgehend und holte sich seine zweiten Platz zurück. Alt hatte eine eher mässige Startphase, war in der zweiten Runde aber schon bis auf den vierten Platz vorgefahren, mit Zanetti, Jähnig, Kovács und Kofler am Hinterrad. Nicht mehr dabei war nach der erste Runde Kawasaki-Pilot Philipp Steinmayr, der das Rennen später wieder aufnahm.

Nach Runde 4 hatte sich das Feld umsortiert. Tulovic war auf Rang 1, allerdings unter permanentem Druck von Soomer. Auf Rang 3 hatte sich Alt vorerst festgesetzt. Einen Sturz fabrizierte Milan Merckelbagh, reihte sich aber wieder am Ende des Feldes ein. Tulovic spielte die Power seiner Ducati gekonnt aus, doch Soomer und Alt gaben ihr Bestes, um den Polesetter nicht entkommen zu lassen. Max Schmidt hatte inzwischen die Box gefahren.

Auch Bálint Kovács ratterte durch den Kies und auch er konnte die Fahrt von weit hinten wieder fortsetzen, rollte aber später in die Box. Tulovic machte weiterhin Meter und hatte seinen Vorsprung zur Halbzeit auf knapp eine Sekunde ausgebaut, der sich nach einem Schnitzer in Runde 9 allerdings mal eben halbiert hatte. Hinter ihm verstärkten Soomer und Alt den Druck. Finsterbusch verteidigte fünf Sekunden hinter dem Führungstrio tapfer seinen vierten Platz vor Mercado, Zanetti und Jähnig.

Für die letzten Runden waren die ersten Drei dicht an dicht. In Runde 12 presste sich Soomer auf der Bremse an Tulovic vorbei. Alt tat es ihm nach. Tulovic verlor in dieser Runde eine Sekunde und konnte nicht umgehend reagieren. Nach einer weiteren Runde hatte Tulovic erneut verloren und schaute sich das Match von Alt und Soomer an, die an der Spitze Millimeterarbeit leisteten.

Für Tulovic blieb es in den letzten Runden beim dritten Platz. Vorne wurde es zwischen Soomer und Alt herzhafter, Körperkontakt in der Schikane inklusive. Auch eingangs der letzten Runden wurde gekuschelt. Soomer musste auf den letzten Metern zwar noch einen gewaltigen Hinterrad-Rutscher wegstecken, dazu noch heftige Attacken von Alt, doch der Este ließ sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und biss sich als Erster über die Ziellinie, die nicht viel später hätte kommen dürfen. Bis auf 0,059 sec hatte sich Alt im BMW-Windschatten noch rangesaugt. Tulovic hatte sein Pulver verschossen und rollte als Dritter über die Ziellinie.

IDM Superbike Ergebnis Rennen 1

1. Hannes Soomer (EST/BMW)

2. Florian Alt (D/Honda)

3. Lukas Tulovic (D/Ducati)

4. Toni Finsterbusch (D/BMW)

5. Leandro Mercado (RA/BMW)

6. Lorenzo Zanetti (I/Ducati)

7. Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

8. Twan Smits (NL/Yamaha)

9. Maximilian Kofler (A/Yamaha)

10. Martin Vugrinec (HR/Kawsaki)

11. Soma Görbe (HU/BMW)

12. Kevin Orgis (D/BMW)

13. Sandro Wagner (D/BMW)

14. Marco Fetz (D/BMW)

15. Leon Orgis (D/BMW)

16. Milan Merckelbagh (NL/BMW)

17. Philipp Steinmayr (A/Kawasaki)

DNF Bálint Kovács (HR/BMW)

DNF Max Schmidt (D/BMW)