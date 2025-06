Alt schenkt IDM-Sieg den Schleizern und seiner Frau

Ob Florian Alt bereits als Ehrenbürger der Rennstadt Schleiz auserkoren wurde, ist nicht bekannt, doch immerhin ist er seit letztem Jahr mit der Schleizerin Kimberly verheiratet und daher eh schon ein halber Schleizer

Bei den beiden IDM Superbike-Läufen auf dem Schleizer Dreieck zockte sich Florian Alt auf seiner Holzhauer-Honda im ersten Lauf zum Sieg und war auch mit dem zweiten Platz im zweiten Lauf einverstanden. Ein Gespräch mit Dauer-Konkurrent Lukas Tulovic nicht ausgeschlossen. Den dessen Überholmanöver in der Seng, der schnellsten Stelle des Kurses, war zumindest für die Zuschauer nur mit Luftanhalten anzusehen. Gut gegangen ist es am Ende.

Vor dem ersten Rennen hatte ein Regenschauer über dem Dreieck für völlig unklare Verhältnisse auf der Strecke gesorgt. «Wenn wir zehn Minuten warten, wird es trocken», so Alts Ansicht in der Startaufstellung. Doch warten war nicht, zocken das Gebot der Stunde. Nach der ersten von beiden Aufwärmrunden bog Alt, wie unter anderem auch Lukas Tulovic, in die Box ab und holte sich Slicks ab.

Zur Recht, wie sich am Ende herausstellen sollte. «Trocken, kann ich schwer sagen», meinte er, nachdem er als Erster auf seine Slicks vertraut und sich dafür 25 Siegerpunkte abgeholt hatte. «Ich wusste aber, dass irgendwann der Punkt kommen würde, dass es kippt. Dann hat mir das Team so um Runde 8 angezeigt, dass ich knapp 34 Sekunde Rückstand auf die Spitze habe. Dann habe ich auf meine Rundenzeit geguckt und aus der Erfahrung raus kann ich so zehn Sekunden schneller fahren mit Slicks, wenn es abtrocknet. Es könnte also aufgehen und ich habe versucht, die hinten noch ein bisschen abzuhängen, damit es hinten raus noch ein bisschen komfortabler wird. So ist es dann auch passiert.»

«Ich möchte ich bedanken», richtete er noch eine emotionale Botschaft übers Mikro, «bei allen Fans hier in Schleiz. Ihr seid absolut die Geilsten. Diesen Sieg widme ich Schleiz und meiner wunderschönen Frau Kimberly. Du bist meine Traumfrau und ich bin froh, dich geheiratet zu haben.»

In der Startaufstellung zum zweiten Rennen ging es im Vergleich zum Vormittag schon fast beschaulich zu. «Die Pole-Position ist nicht so wichtig», erklärte Alt, «ich bin happy über die Zeit. Meine Honda und ich haben das zusammen geschafft. In manchen Passagen verliere ich auf die BMW und die Ducati. Aber es hat geklappt. Mit viel Mut, mit viel Gewalt und mit zwei offenen Händen.»

Die offenen Handflächen waren zumindest für die Dauer des zweiten Rennens vergessen. Auch dort gab er zuerst den Ton an, doch in der Seng quetschte sich Lukas Tulovic an ihm vorbei und holte den Sieg, für Alt blieb Rang 2. «Wenn du mir vor dem Wochenende gesagt hättest», meinte er, «es wird Platz 1 und 2, hätte ich das sofort genommen. Von dem her alles okay. Mega Job von Honda und mega Job von meinem Team und allen Beteiligten, dass wir heute überhaupt in der Lage waren, diese Pace zu fahren. Ich bin superglücklich, alle Runden in 1.24 tief, das hatten wir nicht erwartet. Glückwunsch noch an Tulo, er hat ein super Rennen gefahren, es war ein schöner Fight.»

Punktestand IDM Superbike 2025 nach 4 von 14 Rennen

1. 71 Punkte Hannes Soomer (EST/BMW)

2. 70 Punkte Lukas Tulovic (D/Ducati)

3. 58 Punkte Florian Alt (D/Honda)

4. 52 Toni Finsterbusch (D/BMW)

5. 49 Punkte Jan-Ole Jähnig (D/BMW)

6. 40 Punkte Lorenzo Zanetti (I/Ducati)

7. 34 Punkte Milan Merckelbagh (NL/BMW)

8. 25 Punkte Leandro Mercado (RA/BMW)

9. 24 Punkte Leon Orgis (D/BMW)

10. 24 Punkte Kevin Orgis (D/BMW)

11. 20 Punkte Twan Smits (NL/Yamaha)

12. 18 Punkte Bálint Kovács (HR/BMW)

13. 17 Punkte Jan Mohr (A/Yamaha)

14. 17 Punkte Soma Görbe (HU/BMW)

15. 15 Punkte Maximilian Kofler (A/Yamaha)

16. 7 Punkte Max Schmidt (D/BMW)

17. 7 Punkte Martin Vugrinec (HR/Kawsaki)

18. 4 Punkte Sandro Wagner (D/BMW)

19. 3 Punkte Philipp Steinmayr (A/Kawsaki)

20. 2 Punkte Christoph Beinlich (D/BMW)

21. 1 Punkte Sheridan Morais (RSA/Yamaha)