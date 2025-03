Seitenwagen-Schnuppertag in Hockenheim

Am Karsamstag, den 19.4.2025 ist auf dem Hockenheimring mächtig was geboten. Neben dem Auftakt zum Deutschen Langstrecken Cup DLC kann man auch mit dem Sidecar fahren.

Ein Sidecar-Erlebnis für Interessierte am Gespann-Sport, egal ob Fahrer oder Beifahrer, am 19.04. in Hockenheim. So überschreiben die Macher der Interessengemeinschaft Gespannrennen IGG ihr Angebot am Osterwochenende. «Wenn man sich mit dem Gespann-Sport beschäftigt», erklären die Verantwortlichen, «dann stellt man sehr schnell fest, dass es nur sehr wenige Möglichkeiten gibt, in diese Szene reinzuschnuppern, denn außer dem Trainingslager in Val de Vienne gab es in den letzten Jahren kein Trainingstag für Neueinsteiger in Deutschland.»

«Es gibt nur den sehr gut organisierten Opstapdag in den Niederlanden, der von der DSRA durchgeführt und auch gerne angenommen wird. Das wollen wir als IGG ändern und wir haben in Zusammenarbeit mit dem Hockenheimring, dem DMV und dem BMC eine Möglichkeit gefunden, einen solchen Trainingstag anzubieten. Am Samstag, den 19.04.2025 veranstalten wir im Rahmen der 1000km Hockenheim einen Sidecar-Schnuppertag. Dies ist nicht als Renntraining gedacht, sondern wirklich zum Ranführen von Interessierten an den Gespann-Sport, egal ob als Beifahrer oder Fahrer.»

Teilnehmen darf jeder, der Interesse daran hat, sich zukünftig im Gespann-Sport zu betätigen, egal ob Klassik, DHM, aktive Gespanne, F2 oder F1. Jugendliche dürfen erst ab einem Alter von 16 Jahren teilnehmen.

Was wird vor Ort geboten? Am Samstag erfolgt die Vorstellung der Technik der verschiedenen Gespanne, plus die Einweisung in Bewegung, Verhalten, Sitzposition für Fahrer und Beifahrer. «Die Fahrten für die neuen Beifahrer erfolgen in einem abgesteckten Kurs, sodass das Rauslegen nach rechts und links geübt werden kann», erklären die Veranstalter. «Fahrten für neue Fahrer, bisher haben wir schon die Zusage für ein F2-Gespann, welches dafür zur Verfügung steht, gibt es, wenn die Zeit reicht und das Interesse da ist.» Dazu kommt noch Flaggenkunde und weiterführende Gespann-Technik.

Wer mal mitfahren will, muss sich mit einem Unkostenbeitrag von 25 Euro beteiligen, darin ist allerdings auch schon der Eintritt zu den 1000km Hockenheim enthalten, Das Zeittraining beginnt um 9.15 Uhr, Rennstart ist um 11.30 Uhr. Noch im Angebot: DMV/BMC Jugendkart-Parallelslalom im großen Fahrerlager, BMC/IGG Gespann-Informationsveranstaltung im Bereich der Osttribüne, Aussteller-Meile im Bereich des Fahrerlagers (Ersatzteilservice (22Motorsport), Fanmerch (Racefoxx), gemeinnützige Organisationen (Bikers vs. Cancer, etc.), MotoGP-Simulator am Stand der Rennleitung 110, u.v.m.

Veranstaltungsort ist die große Freifläche hinter der Mercedes-Tribüne (ca. 9000qm). Jeder Teilnehmer muss einen Haftungsverzicht unterschreiben. Motorradbekleidung ist Pflicht, egal ob Textil oder Leder, eigener Helm ist von Vortei. «Bitte achtet darauf dass ihr keine Racing- oder Cross-Motorradstiefel nutzt, diese sind meistens zu groß und zu unbeweglich», heißt es vorab. «Kartschuhe, hohe Turnschuhe oder ähnliches sind besser geeignet. Wir stellen auch ein paar ältere Lederkombis und Helme zur Verfügung, können aber nicht garantieren, dass für jeden was dabei ist.»

Alle Infos und Anmeldemöglichkeiten gibt es direkt bei der IG-Gespannrennen.