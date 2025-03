Bitter für die Fans: Schleiz 2025 ohne Seitenwagen

Die IDM in Schleiz wird erstmals, seit der Wettbewerb in Schleiz ausgetragen wird, ohne die Seitenwagen stattfinden. Der Termin wurde vom Hochsommer auf das Himmelfahrtswochenende vorverlegt.

Das wird die vielen tausend Gespannfans traurig machen: Die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft auf dem Schleizer Dreieck wird in diesem Jahr ohne die gerade dort so beliebten Sidecars stattfinden. Und das zum 90. Jubiläum dieses Traditionsrennens im Südosten von Thüringen.

Statt wie gewohnt am letzten Wochenende im Juli zu fahren, wurden die Verantwortlichen des MSC Schleizer Dreieck vom Promoter der IDM gebeten, das Rennen auf das Himmelfahrts-Wochenende zu verlegen. Grund dafür sei, dass für den Juli bereits eine Vielzahl an motorsportlichen Großereignissen nicht nur im deutschsprachigen Raum terminiert wären.

So wird die IDM in Schleiz in diesem Jahr vom 30. Mai bis 1. Juni durchgeführt. Die Seitenwagenklasse fehlt erstmals. Die Gründe sind mehrschichtig. Da ist einmal ein Mangel an deutschen Teams. Lennard Göttlich/Lucas Krieg beendeten die Saison 2024 auf Platz 3 vor Patrick Werkstetter/Valentin Pirat auf Platz 4 und Markus Venus/Ondrej Sedlacek, die IDM-Siebte wurden. Alle drei Teams sind auch in der kommenden Saison wieder dabei, Venus mit dem Schweizer Thomas Hofer als neuem Beifahrer.

Da die Rennen der IDM Seitenwagen wie in der vorigen Saison im Rahmen der Weltmeisterschaft ausgetragen werden sollen, kann ein WM-Lauf in Schleiz auch in diesem Jahr nicht stattfinden, da das Schleizer Dreieck dafür nicht homologiert ist. 2024 füllten interessierte Gaststarter außer Konkurrenz das IDM-Feld auf. Das schien dem Veranstalter jetzt nicht möglich, da zu diesem Termin die Tourist Trophy auf der Isle of Man stattfindet.

Es gibt aber einen Trost für die Gespannfans: Am Wochenende vom 22. bis 24. August gastiert die Internationale Sidecar Trophy für zwei Rennen in Schleiz.