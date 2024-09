Freudenberg KTM-Paligo Racing Team Meister 2024

Das Freudenberg KTM-Paligo Racing Team freut sich über den Titelgewinn von Oliver Svendsen in der IDM Supersport 300. Der 20-jährige Däne stand bereits nach dem ersten Rennen auf dem Hockenheimring als Meister fest.

Oliver Svendsen aus Làsby in Dänemark machte seine Meisterschaft nach einem dritten Platz im ersten Rennen auf dem Hockenheimring perfekt. Den Sieg in diesem Lauf holte sich sein Teamkollege Phillip Tonn, vor dem Niederländer Ruben Bijman, der ebenfalls für das Team Freudenberg KTM-Paligo Racing unterwegs ist. Der Itinger Fabio Sarasino komplettierte das starke Teamergebnis der Sachsen mit einem soliden sechsten Platz.

Auch im zweiten Rennen blieb das Team aus Bischofswerda auf Erfolgskurs. Bijman sicherte sich seinen ersten IDM-Sieg in dieser Saison, gefolgt von Svendsen auf Platz 2. Tonn belegte hinter dem Drittplatzierten Niederländer Dylan Czarkowski (Yamaha) Platz 4, während Sarasino als Fünfter ins Ziel kam.

Trotz des Drucks meisterte Svendsen das Wochenende souverän und setzte sich durch konstante Top-Leistungen frühzeitig an die Spitze der Meisterschaft. «Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, die Meisterschaft bereits nach dem ersten Rennen in Hockenheim zu gewinnen», sagte Svendsen. «Das Team hat mich die ganze Saison über großartig unterstützt und ich bin den Fans unglaublich dankbar, die über die gesamte Saison hinweg mitgefiebert und uns angefeuert haben. Sie sind ein wichtiger Teil dieses Erfolgs.»

Neben Svendsens Meisterschaftserfolg gab es für das Team weitere erfreuliche Nachrichten. Phillip Tonn, der die Saison auf Platz 3 der Gesamtwertung abschloss, verlängerte in Hockenheim seinen Vertrag für die Saison 2025. Der 19-Jährige aus Apolda zeigte sich super glücklich über die Vertragsverlängerung und sagte: «Ich bin unglaublich dankbar, dass ich nun in mein drittes Jahr mit dem Freudenberg KTM-Paligo Racing Team starten kann. Mit vier Siegen in den letzten drei IDM-Wochenenden und den Top-10-Ergebnissen in der Weltmeisterschaft sehe ich einen klaren Aufwärtstrend. Ich bin fest entschlossen, diese Entwicklung auch in der kommenden Saison fortzusetzen.»

Ruben Bijman sicherte sich in der Endabrechnung den zweiten Platz, während Fabio Sarasino die Saison auf Platz 6 abschloss. Teamchef Carsten Freudenberg zeigte sich begeistert: «Wir sind unglaublich stolz auf das gesamte Team. Es ist eine herausragende Leistung, beim Finale in Hockenheim alle drei Fahrer in den Top 3 der Meisterschaft zu haben. Auch die Herstellerwertung geht an unseren Motorradhersteller KTM. Mehr geht nicht, das ist einfach sensationell. Der Erfolg ist ein gemeinsames Verdienst von Oliver, Ruben, Phillip, Fabio und natürlich dem gesamten Team, sowie unseren Partnern. Darüber hinaus freuen wir uns über Phillips Vertragsverlängerung und sind gespannt auf seine weitere Entwicklung in der WM 2025.»