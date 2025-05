Oschersleben: Sportbike-Einstand mit Doppelsieg

In der WM kommt die neue Klasse erst im nächsten Jahr. In der IDM feierte Oliver Svendsen mit seiner Hertrampf-Triumph zur Premiere der neuen Kategorie gleich einen Doppelsieg.

Oliver Svendsen (Triumph Germany Racing Team) hat beim ersten Rennen der neu geschaffenen Sportbike-Klasse der IDM direkt ein Ausrufezeichen gesetzt. Der 21-jährige Däne schnappte sich beim Saisonauftakt in Oschersleben den Sieg. Platz 2 ging an Petr Svoboda (WRP Racing), Dritter wurde IDM-Neuling Luis Rammerstorfer (Freudenberg RoRa-Paligo Racing) aus Österreich.

Groß war die Aufregung beim Trainingsschnellsten Rammerstorfer, der am Start nicht ganz so flott wie geplant aus den Startlöchern kam. Svendsen übernahm die Führung, doch Svoboda saß ihm bereits in Runde 2 im Nacken. Der Tscheche ließ nicht locker, setzte sich noch in derselben Runde an die Spitze und gab das Tempo vor. Währenddessen arbeitete sich Rammerstorfer zurück und machte in Runde 5 das entscheidende Manöver gegen Hänse – Platz 3 war zurückerobert.

An der Spitze entwickelte sich hingegen ein strategisches Duell. Svendsen blieb an Svoboda dran, analysierte, lauerte. In der letzten Runde schlug er schließlich zu: «Es war mein Plan, Petr in der letzten Runde zu überholen und während des Rennens meine Reifen so gut wie möglich zu schonen. Ich hatte eine stabile Pace, sodass ich Petr gut nachfahren und studieren konnte, um schließlich an der richtigen Stelle zuzuschlagen», erklärte Svendsen nach seinem Premierensieg. Svoboda konnte nichts mehr entgegensetzen. «Ich wusste, dass Oliver noch einen Versuch starten würde, mich zu attackieren. Dagegenhalten konnte ich nicht mehr, da meine Reifen am Ende waren. Aber das war ein gutes Learning für mich. Wir sind noch am Anfang der Saison, es ist noch alles offen», zeigte sich der Tscheche kämpferisch.

IDM Sportbike Ergebnis Rennen 1

1. Oliver SVENDSEN

2. Petr SVOBODA

3. Luis RAMMERSTORFER

4. Justin HÄNSE

5. Rick KOOISTRA

6. Ben KUGLER

7. Cedric HOLME NIELSEN

8. Sven SEIDLER

9. Kristoffer KÖNIG

10. Felix KAUERTZ

11. Alexander WEIZEL

12. Korbinian BRANDL

13. Ty HENRIKSEN

14. Anton SÖDERGREN

Wiederholung am Sonntag

Oliver Svendsen krönt einen ohnehin erfolgreichen IDM-Auftakt mit einem spektakulären Doppelsieg in der neuen Sportbike-Klasse. Nach einem dramatischen Rennverlauf und einem hauchdünnen Vorsprung von nur 0,03 Sekunden vor Petr Svoboda. Und auch Rang 3 sorgte für Schlagzeilen: Justin Hänse feierte bei seinem IDM-Debüt den ersten Podestplatz seiner Karriere.

Zunächst bestimmte Petr Svoboda (WRP Racing) das Tempo an der Spitze. Der Tscheche sah lange wie der sichere Sieger aus, bis in Runde 10 plötzlich IDM-Neuling Luis Rammerstorfer auftrumpfte. Der 17-jährige Österreicher überholte die Spitzengruppe und setzte sich überraschend an die Spitze. Doch der Traum vom Durchmarsch endete abrupt. Drei Runden vor Schluss riss die Kette an seinem Bike.

In der letzten Kurve der letzten Runde setzte Svendsen zur entscheidenden Attacke an, zog Kopf an Kopf mit Svoboda auf die Zielgerade und entschied das Rennen um eine Reifenbreite für sich. «Der Tag begann alles andere als ideal. Im Warm-up bin ich gestürzt. Aber das Rennen war dann ein richtig intensiver Fight», schilderte Svendsen. «Gegen Rennende ließ mein Reifengrip spürbar nach, und in der letzten Runde wurde es nochmal richtig brenzlig mit einem Beinahe-Highsider, den ich gerade noch abfangen konnte. Aufgeben kam für mich nicht infrage. Ich habe alles reingeworfen, was ging und wurde belohnt. Ein rundum erfolgreiches Wochenende für uns.» Für Petr Svoboda blieb erneut nur Rang 2, doch seine Performance zeigte erneut, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis auch er als Erster übers Ziel kommt.

Justin Hänse (Motorradtke GYTR by Penz13) konnte unterdessen vom Pech Rammerstorfers profitieren. Der 22-Jährige aus Harth-Pöllnitz schnappte sich Rang 3. Hänse, der bislang vor allem auf der Langstrecke zu Hause war, zeigte bei seinem IDM-Einstand eine starke Leistung und bewies Konstanz. «Ich freue mich riesig über meinen dritten Platz», so Hänse nach dem Rennen. «Ehrlich gesagt habe ich nicht damit gerechnet, so früh schon auf dem Podium zu stehen, auch wenn ich natürlich vom Ausfall von Luis profitiert habe. Trotzdem: Das ist ein tolles Ergebnis für mich und ein super Einstand in die IDM.»

IDM Sportbike Ergebnis Rennen 2

1. Oliver SVENDSEN

2. Petr SVOBODA

3. Justin HÄNSE

4. Rick KOOISTRA

5. Ben KUGLER

6. Felix KAUERTZ

7. Korbinian BRANDL

8. Sven SEIDLER

9. Alexander WEIZEL

10. Anton SÖDERGREN

11. Kristoffer KÖNIG

12. Ty HENRIKSEN

13. Cedric HOLME NIELSEN