Schleiz: Iglesias ersetzt verletzten Rammerstorfer

Des einen Freud, des anderen Leid. Luis Rammerstorfer hatte sich letztes Wochenende verletzt und kann somit in Schleiz nicht für das Freudenberg-Team starten. Doch das Team ist trotzdem am Start

Das Freudenberg Rora-Paligo Racing Team muss vor dem anstehenden IDM-Lauf einen verletzungsbedingten Ausfall verkraften. IDM Sportbike-Pilot Luis Rammerstorfer hatte sich beim Testen in Schleiz, eine Woche vor dem IDSM-Event, leider das Schlüsselbein gebrochen und kann am kommenden Wochenende nicht am Rennen teilnehmen. Die Sportbike-Klasse ist neu, und jeder Kilometer zählt, um wichtige Daten zu sammeln. Teamchef Carsten Freudenberg hat in den vergangenen Tagen intensiv nach einem geeigneten Ersatzfahrer gesucht.

Zeitgleich erkundigte sich Rob Vennegoor, Manager des erfahrenen spanischen Piloten Inigo Iglesias, beim Freudenberg-Team, ob ein weiteres Bike für die Sportbike-Klasse zur Verfügung gestellt werden könne. Iglesias, der bereits in der Weltmeisterschaft siegreich war, bringt viel Erfahrung mit und ist auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Es war bereits nach dem ersten IDM-Wochenende von Oschersleben zur Trennung zwischen Iglesias und dem Team Hertrampf gekommen.

«Auch wenn das Team mit Iglesias auf dem Sportbike nicht mehr testen konnte», erklärt Teamchef vor dem ersten gemeinsamen Auftritt, «wird seine Erfahrung für das junge Projekt wertvoll sein – und letztlich auch Luis Rammerstorfer zugutekommen. Ich bin sehr froh, dass wir so kurzfristig einen schnellen und erfahrenen Piloten wie Inigo Iglesias einsetzen können. Es tut mir sehr leid, dass Luis nicht fahren kann. Er hat bereits in Oschersleben gezeigt, wie schnell er ist. Und wir hoffen, dass er bald wieder auf der Triumph sitzt.»

«Das gesamte Team wünscht Luis Rammerstorfer eine schnelle Genesung», fügt er an «und freut sich darauf, mit Inigo Iglesias weitere wertvolle Erfahrungen zu sammeln und die Entwicklung des Sportbike-Projekts voranzutreiben.»