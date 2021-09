Marvin Siebdrath: «Glückwunsch an Lennox Lehmann»

Marvin Siebdrath wollte beim Finale mit seinem Füsport-RT Motosports by SKM-Kawasaki Team das Unmögliche möglich machen und den Rückstand in der Meisterschaft auf Lennox Lehmann in eine Führung umwandeln.

Siebdrath gelang es, den guten Auftakt vom Freitag zu toppen. Im ersten Qualifying war nur ein Fahrer schneller als der 17jährige Sachse. Im zweiten Qualifying am Mittag fuhr sogar niemand schneller als Siebdrath, doch die Zeit reichte nicht. Trotz Verbesserung zum Vormittag. Das hieß: Startplatz 2 für das Rennen.

Im ersten Rennen gelang Siebdrath ein guter Start, bei dem er seine Position auf den ersten Metern halten konnte. Wie schon so oft in der IDM 300 kam es zu einer großen Gruppe von Fahrern, die bis in die letzte Kurve um den Sieg kämpften. Am Ende fehlte Siebdrath ein Wimpernschlag von 0,030 Sekunden auf Platz 1. Doch ein zweiter Platz konnte gefeiert werden.

Die Titelentscheidung wurde auf das allerletzte Rennen vertagt. Wieder gelang ein guter Start, doch Siebdrath verlor zu Beginn des Rennens einige Plätze. Die entstandene Lücke konnte er nicht mehr schließen, so dass er als Fünfter das Rennen beendete und damit die Vizemeisterschaft für sich klar machen konnte. Der Titel ging trotz Ausfalls an Lennox Lehmann.

«Ein ereignisreiches Jahr geht für mich zu Ende», so Siebdraht nach dem letzten Rennen. «Jetzt muss ich das Wochenende erst einmal sacken lassen. Ich bin in das Wochenende mit dem Ziel gegangen, mindestens mit dem Vizetitel die Saison zu beenden. Das ist mir gelungen. Es war ein harter Kampf um den Titel bis zum Schluss, den Lennox (Lehmann) am Ende erfolgreich verteidigt hat. Deshalb an dieser Stelle erst einmal Glückwunsch an ihn. Die Ausgangslage für den Titel war mit 23 Punkten Rückstand im zweiten Rennen schon mehr oder weniger nur noch theoretisch. Ich habe alles versucht, aber mehr als Platz 5 war einfach nicht drin. Ich wollte nicht dieses allerletzte zu viel an Risiko gehen, um vielleicht noch im Kies zu landen.»

«Klar ist es schade, dass es mit dem Titel nicht geklappt hat», gibt er zu, «aber ich bin mit meinem zweiten Platz in der Meisterschaft sehr zufrieden, zumal der Abstand auf Platz 1 ja nur minimal ist. Dieses kleine Quäntchen Glück hat am Ende gefehlt. Doch ich bin nicht traurig, sondern vielmehr happy über eine Saison mit vielen Podestbesuchen und positiven Ergebnissen.»

Gesamtstand IDM Supersport 300

1. Lennox Lehmann 203

2. Marvin Siebdrath 193

3. Luca de Vleeschauwer 180

4. Dirk Geiger 169

5. Micky Winkler 140

6. Walid Khan-Soppe 102

7. Toni Erhard 90

8. Leo Rammerstorfer 83

9. Twan Smits 83

10. Troy Beinlich 82