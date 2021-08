Toni Erhard: Ärgerlicher Verbremser in Podestnähe

Toni Erhard verfehlte im zweiten Lauf in Assen das Podest knapp

Toni Erhard hätte es bei der IDM in Assen bei den Supersportlern 300 fast aufs Podest gebracht. Ein Verbremser vor Start/Ziel machte die Hoffnungen zunichte.

20 IDM-Punkte brachte Toni Erhard am letzten Wochenende aus Assen mit nach Hause ins heimische Pöhla im Erzgebirge. Damit rangiert der 20-Jährige Kawasaki-Pilot aus dem Roto-Store Beinlich Racing Team in der Klasse Supersport 300 nach 8 von 12 Rennen mit 69 Zählern auf Platz 7. IDM-Leader ist Lennox Lehmann vom Freudenberg KTM World SSP Team mit 142 Punkten.

Erhard, IDM-300er-Meister von 2018, freute sich auf das Wochenende in Assen, denn auf dem TT Circuit hatte der Racer aus dem Erzgebirgskreis schon einige gute Ergebnisse eingefahren. Nach zwei schnellen Runden im ersten Zeittraining folgte für Erhard aber ein Rutscher ins Kiesbett. Aufgrund der windigen Bedingungen am Samstag konnte sich aber keiner der schnellen Fahrer weiter verbessern, so dass für Erhard die Zeit vom Vortag für Startplatz 6 im Rennen reichte.

Das Rennen 1 lief dann für Toni Erhard nicht wie gewünscht. «Ich kam aus der zweiten Reihe vom Start ganz gut weg und konnte mich im Spitzenfeld halten», so Erhard. «Durch den Wind blieben wir über die gesamte Distanz in einer großen Gruppe zusammen und es war schwierig, mich aus dem Windschatten heraus zu lösen und zu überholen. Letztlich musste ich mich mit Platz 11 zufrieden geben, aber durch die beiden Gaststarter vor mir bekam ich zumindest noch Punkte für den neunten Platz.»

Das zweite Rennen lief dann deutlich besser für Erhard. Nach einem guten Start kämpfte er mit seiner Kawasaki Ninja 400 ganz vorne mit um den Sieg und lag eine Runde vor Schluss auf Position 2. «Dann baute ich jedoch einen Fehler vor der letzten Schikane ein und verbremste mich», ärgerte er sich später. Am Ende rettete Toni Erhard noch IDM-Platz 4 mit nur 1.859 Sekunden Rückstand auf den Gaststarter und Sieger Tom Booth-Amos (Füsport-RT Motorsports by SKM-Kawasaki).