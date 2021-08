Rennen 1: Steeman siegt – Lehmann kassiert 25 Punkte

Wie immer gab es in der Supersport 300 großes Gedränge

WM-Fahrer und Gaststarter Victor Steemann gewann Rennen 1 der Supersport 300 auf dem Red Bull Ring in Österreich. Teamkollege Lennox Lehmann wurde Zweiter, kassierte 25 IDM-Punkte und baute seine Führung weiter aus.

Das erste Rennen der 300er Supersportler mit 30 Teilnehmern, darunter mit Lucy Michel (D), Mieke Abbing (NL) und der Norwegerin Mia Rusthen drei weibliche, wurde als Trockenrennen gestartet. Elf Runden mussten auf dem Red Bull Ring in der Steiermark gefahren werden.

Das Freudenberg KTM World SSP Team war mit gleich fünf Piloten vertreten, unter ihnen WM-Pilot Victor Steeman aus den Niederlanden als Gaststarter. Im Verlauf der ersten sechs Runden bildete sich schnell eine große Gruppe heraus, in der alle ohne große Windschattenduelle um die Spitze kämpften.

Hier war das Team Freudenberg mit Steeman, IDM-Leader Lennox Lehmann, Walid Khan (NL), dem Österreicher Leo Rammerstorfer und Dirk Geiger komplett mit ihren KTM vertreten, aber auch Luca de Vleeschauer, Marvin Siebdrath und Jorke Erwig (alle vom Team Füsport-RT Motorsports by SKM-Kawasaki) mischten in dieser großen Spitzengruppe mit.

Hinzu kamen Micky Winkler (Kawasaki) und Oliver Svendsen. Der Däne wollte mit seiner Yamaha in Runde 5 gerade in Führung gehen, verschaltete sich aber offensichtlich und flog in den Kies. Etwas später verkleinerte Erwig die vorderste Gruppe, als er sich verbremste und etwas den Anschluss verlor.

Freudenberg-Pilot Victor Steeman fuhr ein kluges Rennen und gewann am Ende mit knapp einer Sekunde Vorsprung vor seinem Teamkollegen Lennox Lehmann. «Es hat heute bei mir alles gepasst», sagte der Niederländer später, «ich habe zuerst geschaut, wo ich überholen kann und bin dann durchgekommen.»

Die letzte Runde war besonders interessant. Steeman hatte sich mit seiner KTM von der Fünfer-Gruppe hinter sich abgesetzt und dahinter lauerten de Vleeschauer, Siebdrath, Lehmann, Rammerstorfer und Smits auf eine Lücke. Lehmann nutzte seine Chance in der letzten Kurve und sicherte sich nicht nur Platz 2, sondern auch die maximale IDM-Punktzahl vor Teamkollege Rammerstorfer, Siebdrath und Smits. Dirk Geiger vom Team Freudenberg wurde Achter.

Lennox Lehmann, der seine Führung in der IDM Supersport 300 weiter ausbauen konnte, war nach dem Rennen zufrieden: «Die letzte Kurve war heute extrem wichtig. Und ich hoffe bald WM fahren zu können.»

Ergebnis TOP 12 Red Bull Ring SSP 300 Rennen 1:

1. G Victor Steemann (NL) 11 Runden

2. Lennox Lehmann (D) +0.977 sec

3. Luca de Vleeschauer (B) +1.079

4. Leo Rammerstorfer (A) +1.171

5. Marvin Siebdrath (D) +1.240

6. Twan Smits (NL) +1.449

7. Jorke Erwig (D) +7.970

8. Dirk Geiger (D) +8.017

9. Walid Khan (NL) +8.358

10. Thom Molenaar (NL) +14.013

11. Jef van Calster (B) +22.473

12. Troy Beinlich (D) +22.581