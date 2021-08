Freudenberg bringt fünf KTM zum Red Bull Ring

In der IDM Supersport 300 ist das Team aus Bischofswerda seit Jahren eine feste Größe. Zum Heimspiel von KTM werden gleich fünf Fahrer antreten. Auch WM-Laufsieger Victor Steeman steht in der Startaufstellung.

Die Mannschaft um Carsten und Michael Freudenberg ist schon unterwegs zum nächsten IDM-Event am Red Bull Ring. Im Gepäck haben sie neben ihren Piloten Lennox Lehmann, Leo Rammerstorfer, Walid Kahn und Dirk Geiger auch den Niederländer Victor Steeman. Damit stehen gleich fünf gelb-schwarze KTM in der Freudenberg-Box. Victor Steeman, der den WM-Lauf-Sieg in Most 2021 einfahren konnte, ist öfters mal mit seinen jungen Kollegen unterwegs. Zuletzt auch bei der IDM in Assen. Da allerdings ohne Motorrad. Jetzt wird in der IDM am Start sein.

«Gemeinsam mit unserer Crew», erklärt der Teamchef, «die an diesem Wochenende durch Senior-Mechaniker und Freudenberg-Urgestein Siggi verstärkt wird, will sich Victor auf den Supersport-300-WM-Lauf in Magny-Cours vorbereiten und noch ein paar neue Updates an seiner KTM testen. Für unsere IDM-Piloten Lennox, Leo, Walid und Dirk eine perfekte Gelegenheit, mit Victor zusammen anzugreifen und sich über das Wochenende gegenseitig zu unterstützen.»

Die Pläne von Lehmann sind eindeutig. Aktuell führt der Meister des Vorjahres die Gesamtwertung noch an. Doch von hinten droht mit Dirk Geiger Konkurrenz aus dem eigenen Stall. «Nach meinem Nuller in Assen, soll es am Red Bull Ring wieder aufs Podium gehen», stellt der Titelverteidiger klar. «Wer unsere Crew kennt», versichert Freudenberg, «der weiß, dass gesunde Konkurrenz, aber auch Teamwork großgeschrieben wird. Kurz gesagt, für die Freudenberg-Fans jede Menge Aktion auf der KTM-Heimstrecke in der Steiermark.»