Team Freudenberg: Doppelsieg und Podium in Spielberg

Das Team Freudenberg KTM konnte mit dem IDM-Wochenende auf dem Red Bull Ring hochzufrieden sein. Lennox Lehmann geht mit einem 18-Punkte-Vorsprung in die letzten beiden Rennen.

Mit gleich fünf Fahrern war das sächsische Team Freudenberg beim vorletzten Event der diesjährigen IDM Supersport 300 auf dem Red Bull Ring in der Steiermark vertreten. Der Niederländer Victor Steeman war für einen Gaststart angereist und wollte die IDM nutzen, um sich für den nächsten WM-Lauf in Magny Cours (F) vorzubereiten und zudem noch ein paar Updates an seiner KTM zu testen.

Die Witterungsbedingungen in der Steiermark waren für alle Beteiligten schwierig, denn das Wochenende war von sehr viel Regen geprägt, so dass es gerade in den Qualifikationstrainings sehr schwierig war, das richtige Timing zu finden. Die fünf Freudenberg-Piloten qualifizierten sich am Ende alle unter den Top 8, so dass eine gute Ausgangssituation für beide Rennen am Sonntag gelegt wurde.

Im ersten Rennen war es Dirk Geiger, der nach einem super Start direkt die Führung übernehmen konnte. Nach der ersten Runde waren dann gleich vier Freudenberg-KTM’s unter den ersten Fünf. Einzig WM-Pilot Steeman musste in der ersten Runde dem Kontakt eines Gegners ausweichen, doch er fand schnell wieder Anschluss zur Spitze, übernahm in Runde 3 die Führung und siegte am Ende vor Teamkollege Lennox Lehmann, der die 25 Punkte für die IDM-Wertung kassierte.

Der Österreicher Leo Rammerstorfer überraschte alle. Der gerade frisch gekürte Sieger im Austrian Junior Cup mischte im Kampf um das Podium bei seinem Heimevent munter mit. Auf der Ziellinie war es dann Platz 4, womit er die Punkte für Platz 3 erhielt. Dirk Geiger und Walid Khan folgten auf den Plätzen 8 und 9.

Turbulent ging es dann auch am späten Sonntagnachmittag im zweiten Rennen weiter. In einer Riesengruppe von bis zu 18 Fahrern an der Spitze wechselten die Positionen fast im Sekundentakt und mittendrin die Freudenberg-Piloten, die in den Top 8 um die Plätze kämpften.

Nach elf Runden überquerten 15 Piloten den Zielstrich innerhalb von zwei Sekunden. Leo Rammerstorfer wurde Dritter und konnte damit sein erstes IDM-Podium feiern und das bei seinem Heimrennen. Lennox Lehmann und Walid Khan sammelten mit den Plätzen 5 und 7 wichtige Meisterschaftspunkte.

Teamchef Carsten Freudenberg lobte vor allem seinen Schützling Rammerstorfer: «Mit sieben Siegen in acht Rennen ist Leo nun der erste Sieger in der Geschichte dieses neuen Nachwuchscups von KTM. In den letzten Monaten hat er sich von Wochenende zu Wochenende gesteigert. Aber das was er hier am Red Bull Ring gezeigt hat, ist nicht selbstverständlich und macht uns stolz. Er ist nicht nur Sieger im Austrian Junior Cup, sondern er macht auch Führungskilometer in der IDM und fährt zum Schluss noch mit P3 aufs Podium. Besser geht’s nicht, Wahnsinn»

Lennox Lehman konnte seine Führung in der IDM Supersport 300 weiter ausbauen. Allerdings liegen die beiden Kawasaki-Piloten Marvin Siebdrath (160 Punkte) und Luca de Vleeschauer (147) vom Team Füsport-RT Motorsports by SKM-Kawasaki durchaus noch in Schlagdistanz. Dirk Geiger, mit 128 IDM-Vierter, hatte auf dem Red Bull Ring im zweiten Rennen mit einem Elektronikproblem zu kämpfen und blieb hier ohne Punkte.

IDM-Leader Lennox Lehmann bedankte sich später artig bei seinem Team: «Mein Bike hat super funktioniert und so konnte ich im ersten Rennen das Schlussmanöver noch setzen und die Punkte für Platz 1 mitnehmen. Das zweite Rennen war krass. So eine große Spitzengruppe mit so vielen Überholmanövern.»