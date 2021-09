Freudenberg KTM: Lennox Lehmann verteidigt IDM-Titel

Doppelsieg für Lennox Lehmann und Dirk Geiger beim IDM Finale der Supersport 300 auf dem Hockenheimring, dazu die Titelverteidigung durch den erst 15-Jährigen Dresdener. Teamchef Carsten Freudenberg war hochzufrieden.

Das KTM-Team Freudenberg aus Bischofswerda in Sachsen war in guter Hoffnung zu den letzten beiden Rennen der Supersport 300 auf dem Hockenheimring gereist. Leo Rammerstorfer (17) aus Feldkirchen, der Niederländer Walid Kahn (21), Dirk Geiger (19) aus Mannheim und Lennox Lehmann (Dresden) freuten sich auf die wieder gefüllten Tribünen und hofften auf Podestplätze.

Vor allem der erst 15-jährige Lehmann stand sozusagen vermehrt «unter Strom», denn die Titelverteidigung war in absoluter Reichweite. Die Trainings- und Qualifikationseinheiten liefen gut für die Freudenberg-Piloten, mit Geiger (Platz 1) und Lehmann (Platz 3) standen zwei von ihnen in der Startreihe 1. Kahn und Rammerstorfer starteten von den Plätzen 8 und 9.

Das turbulente erste Rennen entschied Lehmann am Ende für sich vor seinem größten Konkurrenten um den Titel, Marvin Siebdrath vom niederländischen Team Füsport-RT Motorsports by SKM-Kawasaki. Geiger überquerte auf Platz 3 und Rammerstorfer auf Platz 5 die Ziellinie. Khan stürzte kurz vor Schluss.

Im zweiten Rennen war es erneut Dirk Geiger, der die Flucht nach vorn suchte. Hinter ihm ging es Lehmann mit 23 Punkten Vorsprung in der Meisterschaft besonnen an. Dann beendete ein Sturz in der Sachskurve das Rennen des IDM-Leaders und machte die Meisterschaftsfrage noch einmal durchaus spannend.

Aber nur theoretisch, denn Siebdrath hätte gewinnen müssen um Meister werden zu können. Dazu war der Vorsprung von Geiger und dem Belgier Luca de Vleeschauwer an der Spitze aber mit sieben Sekunden zu groß. So gewann Geiger im Fotofinish vor de Vleeschauwer und Lehmann konnte sich anschließend über seinen erneuten Meistertitel freuden.

Teamchef Carsten Freudenberg: «Gratulation an Lennox und die gesamte Crew zum deutschen Meistertitel 2021. Eine Meisterschaft zu gewinnen ist schon ein Riesenerfolg. Einen Titel zu verteidigen ist dann noch Mal ein Meilenstein in der Karriere eines Rennfahrers. Das gesamte Team hat einen super Job gemacht. Wir haben uns über die Saison immer gepusht und das Wichtigste dabei, die Stimmung im Team war mega. Alle waren für einander da. Auch Dirk hat mit dem finalen Sieg gezeigt, was mit unserem KTM-Paket möglich ist. Ich will auch Leo und Walid nicht vergessen, die in dieser Saison auch eine super Leistung gezeigt haben. Leo hat einen perfekten Sprung nach vorn gemacht und sein erstes Podium in Spielberg eingefahren. Walid hat ein großartiges Comeback inklusive Sieg in Most gefeiert. Wir sind echt stolz auf diese starke Team-Performance.»

Lennox Lehmann: «Den Meistertitel zu verteidigen ist immer hart. Ich bin total glücklich, dass wir das jetzt geschafft haben und ich zeigen konnte, dass mein Erfolg 2020 nicht nur an den besonderen Umständen im vergangenen Jahr lag.»

Dirk Geiger: «Ein Doppelpodium mit Platz 3 im ersten und dem Sieg im zweiten Rennen sind ein super Abschluss meiner Saison. Der Sieg sicherte zudem unserem Team und Lennox den Titel. Gratulation an Lennox.»