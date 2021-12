Leo Rammerstorfer weiter IDM 300 mit Freudenberg KTM

Cross, Fitness und Test in Spanien für den Erfolg 2022. Der Österreicher verlängert für eine weitere Saison in der IDM Supersport 300. Vor allem von Teamkollege Scott Deroue will der Österreicher viel lernen.

Nachwuchsförderung, egal in welchem Sport, passiert nicht innerhalb eines Jahres, sondern ist immer ein Prozess über mehrere Jahre. «Auch wenn ein Rookie so einschlägt wie Leo Rammerstorfer 2021», meint Teamchef Carsten Freudenberg. Der junge Österreicher fuhr 2021 seine erste Saison und ließ die Konkurrenz aufhorchen. Nicht nur, dass er den Austrian Junior Cup mit sieben Siegen bei acht Rennen gewann, auch in der IDM Supersport 300 steigerte er sich über die Saison so weit, dass Top-10-Plätze keine Seltenheit waren und er bei den Rennen auf dem Red Bull Ring gleich zweimal die Punkte für Platz 3 einfahren konnte. Ein Lauf, der so nicht selbst verständlich ist.

Somit wird der beste Rookie der IDM 2021 auch in der kommenden Saison mit dem Team Freudenberg an den Start gehen. Neben allerlei Fitness-Trainings-Einheiten wird sich Rammerstorfer über den Winter auch auf Motorrädern fit halten. Schon vergangene Woche konnte er eine Cross-KTM bei seinem Team im sächsischen Bischofswerda abholen. «Diese Unterstützung ist Teil der Unterstützung seitens KTM», so Freudenberg, «die unserem Team neben den KTM RC 390R Bikes für die Rennstrecke auch Cross-Motorrädern zur Verfügung stellen, die wir dann an unsere Piloten geben können.» Über das Crossfahren hinaus wird Rammerstorfer über den Winter mit Teamkollege Lennox Lehmann, der als Champion von der IDM in die WM wechselt, auch auf Asphalt trainieren. Neben Ausfahrten mit den Trainings-KTM sind auch die ein oder andere Pitbike-Runde in Spanien geplant.

«Ich bin superglücklich, dass ich mit dem Team Freudenberg und KTM auch 2022 weiterarbeiten kann», erklärt Rammerstorfer. «Da passt alles zusammen, ich fühle mich wohl im Team. Ich habe eine super Betreuung und ein Umfeld, welches mich motiviert. Nicht zuletzt von meinem neuen Teamkollegen Scott Deroue kann ich viel lernen. Für 2022 ist der Fokus auf der IDM. Da will ich vorn mitfahren und für mein Team und KTM erfolgreich sein. Damit mir das gelingt, werde ich über den Winter weiter hart trainieren. Neben dem Fitnesstraining werde ich in Spanien auf normalen Strecken und auch Kartstrecken trainieren, um mein Gefühl für das Bike zu verbessern. Zu Hause werde ich dazu noch Motocross fahren, damit ich über den Winter so viel es geht auf dem Bike sitzen werde. Vielen Dank an mein Team und alle Unterstützer, dass ich nun den nächsten Schritt gehen kann.»

«Leo zeigte eine echt starke Rookie-Saison 2021», erläutert Freudenberg seine Entscheidung. «Natürlich wünschen wir uns eine ständige Entwicklung unserer Fahrer. Dabei hat uns Leo mehr als überrascht. Er arbeitet sehr hart an sich und seiner Fitness. Leo ist ein wahrer Marathonkämpfer und überlässt dabei nichts dem Zufall. Damit seine Entwicklung weiter vorangeht, wird er über den Winter stets aktiv mit Fitness, Cross und mit seinem Trainingsbike sein. Wir möchten gemeinsam den nächsten Schritt machen. Konstante Top-5 Plätze, sowie der Kampf ums Podium ist unser gemeinsames Ziel. Natürlich träumt Leo auch von der Meisterschaft, aber das ist noch ein harter Weg. Unser Team hat viel Erfahrung im Kampf um die Meisterschaft. Wir werden Leo ein perfektes Umfeld bieten, bleiben aber natürlich alle realistisch und schauen von Rennen zu Rennen. Wir sind stolz auf die Entwicklung von Leo und wollen ihn weiter kontinuierlich fördern und aufbauen. Da sind wir auf einem sehr guten Weg und freuen uns auf 2022.»