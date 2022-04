IDM SSP 300: Fabio Sarasino (CH) übernimmt bei Laux

Nach dem überraschenden IDM-Ausstieg von Supersport-300-Fahrerin Lucy Michel musste sich Teamchef Stefan Laux rasch umsortieren. Der Schweizer Fabio Sarasino steigt kurzentschlossen ein und in die IDM auf.

«Die Ereignisse überschlagen sich momentan bei TSL-Racing», fasst IDM-Teamchef Stefan Laux seine letzte Woche zusammen. Erst der überraschende Abschied seiner Pilotin Lucy Michel, die nach einem Schulwechsel nicht mehr genug Zeit für den Rennsport findet. Dann die Suche nach einem Ersatz-Talent, um bei der IDM 2022 am Start zu stehen und schließlich die Probefahrt mit anschließender Einigung mit Fabio Sarasino.

«Bei einem Testlauf, der am letzten Wochenende unter winterlichen Bedingungen auf dem Hockenheimring stattgefunden hat, wurden wir uns einig», berichtet Laux. «TSL-Racing unterstützt den Schweizer Sarasino, der letztes Jahr das erste Mal auf einem Straßen-Rennmotorrad saß und im R3 – Cup seine ersten Rennkilometer absolvierte. Fabio Sarasino war zuvor mit dem Supermoto-Motorrad unterwegs und wurde zwei Mal Schweizer Meister. Für den Schweizer ist das jetzt eine super Möglichkeit, in der harten Einstiegsklasse IDM Supersport 300 Fuß zu fassen und sich mit einem starken Teilnehmerfeld zu messen.»

«Da die Saisonplanung in vollem Gange ist», fügt Laux noch an, «und das Motorrad komplett neu aufgebaut wurde, ist es nach Lucys kurzfristiger Absage nicht sinnvoll gewesen, die Saison einfach abzublasen. Stattdessen gibt TSL-Racing einem Newcomer die Chance, sich in der IDM-SSP 300 unter Beweis zu stellen.» Doch die Verbindung zu Lucy Michel bleibt auch über das Jahr 2022 hinaus bestehen. Laux möchte seinem Schützling des vergangenen Jahres eine Reservierung auf ein IDM-Comeback geben. Vorausgesetzt die Lage in Sachen Ausbildung und Schule entspannt sich in Michels zweitem Lehrjahr.

«Ich war überrascht von der Möglichkeit, die Stefan Laux mir da bietet und werde mich reinbeißen in die neue Herausforderung», freut sich unterdessen der 16-jährige Fabio Sarasino. «Ich bin sehr gespannt, wo ich da stehen werde und werde alles versuchen, mich nach vorne zu kämpfen und viel dazu zu lernen.» Laux hatte sich Sarasino schon im Vorjahr genauer angeschaut und fiel ihm vor allem mit seiner Leistung am Red Bull Ring auf.

«Er wird noch etwas brauchen, um in die neue Situation reinzuwachsen», glaubt Laux. «Ich denke aber, er kann sich gut entwickeln. Potenzial ist da. Wie weit das nach vorne reicht, müssen wir sehen. Für Lucy tut es mir sehr leid, da wir sie im Team sehr liebgewonnen haben. Ich habe ihr auf alle Fälle den Platz für 2023 reserviert, wenn sich die Lage bei ihr hoffentlich entspannt. Länger sollte sie nicht wegbleiben, sonst wird es schwierig. Vielleicht klappt es ja dann mit einem Zwei- Mann-Team, wie es eigentlich diese Saison schon geplant war.»