Lucy Michel quittiert IDM-Dienst – Laux ohne Fahrer

Anfang Mai geht es mit der IDM Saison 2022 auf dem Lausitzring los. Das Team um IDM-Urgestein Stefan Laux steht aber plötzlich ohne Fahrerin da. Motorradsport passt nicht mehr in den Lebensweg von Lucy Michel.

Bei Stefan Laux und Lucy Michel ging es nach dem IDM-Finale 2021 auf dem Hockenheimring quasi nahtlos weiter mit dem Blick auf die nächste Saison. Um nach einem erfolgreichen Einstieg in die Meisterschaft im Vorjahr weitere Fortschritte zu machen, verbrachte das Team den Jahreswechsel in Spanien. Nicht nur, um dem Winterwetter in Deutschland zu entfliehen, sondern auch, um erste Testkilometer auf der Strecke hinzulegen.

Jetzt verkündete der Chef des Teams TSL das überraschende Aus. Trotz gemäß Laux gemeinsamer Pläne und einem Deal für die nahende Saison zieht Michel nun überraschend einen Schlussstrich unter ihre motorsportlichen Ambitionen. Gerade mal vier Wochen vor dem Start in die Saison. «Für uns als TSL-Racing kam der Anruf 14 Tage vor dem ersten Rollout vollkommen überraschend», erklärt jetzt Stefan Laux, «und schockierte alle Beteiligten, einschließlich Sponsoren und Fans.»

«Ausbildung, Schule und Rennen fahren bekommt Lucy zurzeit nach eigener Aussage einfach nicht hin», erläutert der fahrerlose Teamchef, für den die kurzfristige Absage einen ordentlichen Rückschlag bedeutet. «Durch einen anstehenden Schulwechsel wird es für sie unmöglich, die benötigte Zeit aufzubringen. Wir hätten natürlich lieber vorher von Lucys Plänen erfahren, aber wir müssen akzeptieren wie es ist und wünschen unserer “Kleinen“ viel Erfolg auf ihrem weiteren Weg, den sie nun leider ohne uns beschreitet. Wir schließen nun das Buch und werden ein neues Kapitel aufschlagen.»