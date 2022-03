Marcel Blersch: «Top-10 in der IDM SSP 300 Pflicht»

Marcel Blersch hat sich wieder für die IDM Supersport 300 eingeschrieben. In seinem dritten Jahr will der 19-Jährige aus dem Racingteam Upperswabia in die Top-10 vordringen und erhält dabei zusätzliche Unterstützung.

Marcel Blersch wird 2022 seine dritte Saison in der IDM Supersport 300 bestreiten. Im Vorjahr lief es für den aus dem baden-württembergischen Uttenweiler stammenden KTM-Piloten noch nicht ganz rund. Das will er in dieser Saison ändern: «2021 habe ich stark begonnen, in den Freien Trainings in Oschersleben bin ich erstmals in die Top-10 gefahren. Jedoch konnte ich das Niveau über die Saison hinweg nicht halten, deshalb will ich in diesem Jahr zeigen, was ich kann.»

2022 will Blersch, der zum Ausgleich beim SV Uttenweiler Fußball spielt, seine Erfahrungen der vergangenen Jahre nutzen und sich erneut in der IDM SSP 300 mit der internationalen Konkurrenz messen. «Mein Ziel ist es, unter den besten 10 zu landen, das ist für mich Pflicht. Dafür werde ich an meiner Schwäche arbeiten, die bisher oft das Qualifying war.» Hierfür erhält Blersch, der eine Lehre zum Zweirad-Mechatroniker absolviert, Unterstützung vom Team MotoLife. «Ich hoffe, mit dem Team an meinem Fahrwerk arbeiten zu können und das Datarecording besser zu verstehen. Im Februar waren wir das erste Mal zusammen in Sizilien testen, dort konnte mir Teamchef Andreas Köder bereits viel erklären und weiterhelfen. Ich freue mich auf die gemeinsame Saison.»

Mit zwei Jahren IDM-Erfahrung im Gepäck weiß der 19-Jährige, worauf es in der kleinsten Klasse ankommt: «Das entscheidende in der Supersport 300 ist es, im Rennen jede Möglichkeit zum Überholen zu nutzen. Außerdem muss man möglichst fehlerfrei bleiben, da man sonst aufgrund der hohen Leistungsdichte direkt einige Plätze verliert. Zuletzt ist es bei meiner Körpergröße besonders wichtig, im Qualifying einen guten Windschatten zu erhaschen.»

Vor dem Saisonstart auf dem Lausitzring wird Blersch noch einige Testkilometer sammeln: «Anfang April geht es für mich auf den Hockenheimring, bevor zu Ostern unser traditionelles Event in Rijeka ansteht. Außerdem werde ich eine Woche vor dem ersten Rennen auf dem Lausitzring trainieren.» Immer an Marcels Seite ist sein älterer Bruder Dominik, der in dieser Saison im Pro Superstock Cup ebenfalls im Rahmen der IDM dabei sein wird.