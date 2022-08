IDM in Assen: Heimspiel und internationale Prominenz

Die IDM kehrt zurück in die Cathedral of Speed

Am Wochenende treffen sich die IDM Supersport 300-Asse zum fünften Saison-Meeting im niederländischen Assen. Zu WM-Pilot Lennox Lehmann wird sich neben vier weiteren Gaststartern auch Klassenkollege Dirk Geiger gesellen.

Nach acht Rennen trennen die Top-2 der IDM Supersport 300 gerade einmal drei Zähler. Leo Rammerstorfer (Freudenberg KT-Paligo Racing) führt die Wertung mit 136 Punkten vor seinem ärgsten Verfolger Marvin Siebdrath (Füsport-RT Motorsports by SKM-Kawasaki) an. 31 Punkte hinter dem Kawasaki-Piloten rangiert aktuell KTM-Ass Lennox Lehmann mit 99 Punkten auf Tabellenpatz 3.

Am Wochenende reist der IDM-Tross zum fünften Saisonlauf auf den TT Circuit im niederländischen Assen, wo Rammerstorfer seine Führung verteidigen will. Jedoch muss sich der 17-jährige Österreicher gegen starke Konkurrenz behaupten. Insgesamt 32 Fahrer werden am Samstag und Sonntag in der Startaufstellung stehen. Neben SSP300-WM-Pilot Lennox Lehmann wird auch sein Klassenkollege Dirk Geiger für das Team Füsport-RT Motorsports by SKM-Kawasaki unterwegs sein.

Hinzu kommen drei Gaststarter aus Schweden und den Niederlanden sowie mit Juan Antonio Conesa (MTM Kawasaki) ein Spanier. Neben Gastfahrer René Bosma bedeuten die Rennen in Assen für zehn weitere Niederländer Heimspiel. Hierzu zählen auch die beiden Freudenberg-Stars Walid Khan und Scott Derou. Letzterer war lediglich am Lausitzring und in Oschersleben mit von der Partie, in der Magdeburger Börde feierte der 26-jährige Niederländer in Lauf 1 seinen ersten IDM-Sieg.

Außerdem im Blick behalten sollte man Mate Szamado, der Ungar hält sich aktuell auf Tabellenrang 5 und durfte insgesamt schon drei Mal aufs Treppchen steigen. Ein Sieg fehlt dem 17-Jährigen jedoch noch. Wird er sich diesen in einem der beiden 10-Runden-Rennen sichern können?