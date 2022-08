Siebdraht erhält WM-Unterstützung in der IDM SSP 300

Das Team Füsport - RT Motorsports by SKM - Kawasaki wird in Assen zum Lauf zur IDM Supersport 300 mit einem üppigen Aufgebot antreten. Gleich sechs Piloten schickt das Team an den Start.

Neben den IDM-Stammfahrern des Teams - Marvin Siebdrath, Bryan Cohen und Oliver Svendsen - treten der World Supersport 300-Fahrer Dirk Geiger und Frederik Belin aus Schweden sowie der Niederländer Rene Bosma in den Farben von Füsport - RT Motorsports by SKM - Kawasaki an.

Marvin Siebdrath liegt derzeit drei überschaubare Punkte hinter dem Meisterschaftsführenden Leo Rammerstorfer (KTM) auf Platz 2 der Meisterschaft und kann die Unterstützung seines gelegentlichen Teamkollegen Dirk Geiger gut gebrauchen. «Dirk fuhr Anfang des Jahres auf dem TT Circuit Assen beim niederländischen WorldSBK-Lauf mit», erklären die beiden Teamleiter Rob Vennegoor und Frank Krekeler, «und beeindruckte mit schnellen Rundenzeiten. Bei noch drei ausstehenden IDM-Rennwochenenden zählt jeder Punkt im Kampf zwischen Marvin und Leo Rammerstorfer, und Dirk ist bestrebt, Marvin zu unterstützen, wo immer er kann.»

Frederik Belin ist ein vom Kawasaki-Team unterstützter Fahrer in der nationalen Schwedischen Straßenmeisterschaft und hat bereits mehrere Rennen in dieser Meisterschaft gewonnen. Sein Hauptziel an diesem Wochenende ist es, internationale Erfahrung in einer der stärksten nationalen Meisterschaften zu sammeln.

Rene Bosma fährt für das Bosma Racing Team, ein Team, das auch von Füsport - RT Motorsports by SKM - Kawasaki unterstützt wird. «Rene fährt normalerweise eine Kawasaki ZX-6R in der BeNeLux-Trophy-Meisterschaft», erklärt das Team. «Am Assen-Wochenende wird er auf die schnelle Kawasaki Ninja 400 umsteigen.»