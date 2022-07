Schleiz R1: Zweiter Saisonsieg für Leo Rammerstorfer

Der Österreicher Leo Rammerstorfer (Freudenberg KTM – Paligo Racing) holte sich in Schleiz seinen zweiten Saisonsieg. Teamkollege Lennox Lehmann wurde Zweiter vor Marvin Siebdrath (Füsport Kawasaki).

Freude beim Team Freudenberg KTM nach drei Platzierungen unter den ersten Vier im Auftaktrennen der Supersport 300 in Schleiz. Nach Platz 1 und 2 für Leo Rammerstofer und WM-Pilot Lennox Lehmann belegte der Niederländer Walid Khan Platz 4. Marvin Siebdrath von Füsport – RT Motorsports by SKM - Kawasaki wurde Dritter.

Bei der 87. Auflage des Schleizer Dreieckrennens waren 26 von 27 Teilnehmern am Start. Marcel Blersch war vor Beginn des ersten Rennens gestürzt und musste passen.

Lennox Lehmann startete von der Pole-Position, musste aber am Ende von Runde eins seinen Teamkollegen Walid Khan vorbei lassen. Der Niederländer führte dann eine Fünfergruppe an. Hinter Khan folgten Lehmann, Siebdrath, Rammerstorfer und Troy Beinlich (Kawasaki) vom Team Roto-Store BRT Vitori.

In der fünften Runde begann die sehr starke Phase von Lennox Lehmann. Der 16-jährige Dresdener kassierte Khan nach dem Buchhübel ein und führte bis in die letzte Runde. Dann schob sich Siebdrath an Khan vorbei und vorne kämpften Lehmann und Rammerstorfer um den Sieg.

Dann kam die Schikane vor Start und Ziel. Der 17-jährige Österreicher fand klug eine Lücke, schob sich an Lehmann vorbei und raste zu seinem zweiten Saisonsieg über den Zielstrich. Hinter Siebdrath und Khan wurde Beinlich Fünfter.

Ergebnisse (TOP 5) Schleiz SSP 300 Rennen 1:

1. Leo Rammerstorfer (KTM)

2. Lennox Lehmann (KTM)

3. Marvin Siebdrath (Kawasaki)

4. Walid Khan (KTM)

5. Troy Beinlich (Kawasaki)