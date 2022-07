Lennox Lehmann (KTM) siegt zum ersten Mal in Schleiz

WM-Pilot Lennox Lehmann vom Team Freudenberg KTM feierte seinen ersten Sieg auf dem Schleizer Dreieck. Auf den weiteren Podestplätzen zweimal Kawasaki mit Marvin Siebdrath und dem Ungarn Mate Szamado.

Das zweite Rennen der IDM Supersport 300 wurde von Lennox Lehmann dominiert. Der 16-jährige Dresdener führte das 26er-Feld bis auf die ersten beiden Runden an und baute seinen Vorsprung auf die Verfolger Marvin Siebdrath (Füsport) und den starken Mate Szamado auf mehr als eine Sekunde aus.

Damit errang der KTM-Pilot seinen ersten Sieg auf dem Kultkurs in Schleiz. «Ich hatte wie am Samstag den Plan, gleich wegzufahren», sagte Lehmann bei der Siegerehrung, «heute hat es geklappt. Ich hatte aber extreme Probleme mit den Reifen bei der Hitze.»

Lehmanns Teamkollege Walid Khan führte nach dem Start und war in Runde vier Zweiter hinter, doch ein Sturz in einer Linkskurve beendete die Podestträume des Niederländers.

In der Folge bildeten Leo Rammerstorfer, Siebdrath, Szamado, Lokalmatador Troy Beinlich vom Team Roto-Store BRT Vitori und der Niederländer Thom Molenaar eine Fünfer-Verfolgungsgruppe des Spitzenreiters. Sehr stark präsentierte sich dabei der talentierte Ungar, der jedoch in der letzten Runde von Siebdrath unten in der Seng schlau einkassiert wurde.

Kawasaki-Pilot Beinlich aus dem nahen Pößneck wurde mit rund acht Sekunden Rückstand auf Lehmann Vierter. Rammerstorfer musste am Ende mit Platz 6 vorlieb nehmen.

Ergebnisse (TOP 6) Schleiz SSP 300 Rennen 2:

1. Lennox Lehmann (KTM)

2. Marvin Siebdrath (Kawasaki)

3. Mate Szamado (Kawasaki)

4. Troy Beinlich (Kawasaki)

5. Thom Molenaar (Kawasaki)

6. Leo Rammerstorfer (KTM)