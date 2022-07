Marvin Siebdrath (Kawasaki) verkürzt den Rückstand

Kawasaki-Pilot Marvin Siebdrath hat den Rückstand auf den IDM-Leader in der Supersport 300, Leo Rammerstorfer (KTM), auf drei Punkte verkürzt. Der 18-Jährige fuhr in Schleiz auf die Plätze drei und zwei.

Es bleibt spannend in der IDM Supersport 300. Noch führt der Österreicher Leo Rammerstorfer vom Team Freudenberg KTM – Paligo Racing die Wertung nach 8 von 14 Rennen mit 136 Punkten an. Aber auf dem Schleizer Dreieck hat sich Marvin Siebdrath (Füsport-RT Motorsports by SKM-Kawasaki) mit zwei Podiumsplätzen bis auf drei Punkte an den Titelkonkurrenten heran gepirscht.

Der amtierende Meister, Lennox Lehmann (Team Freudenberg KTM – Paligo Racing), hat bereits 34 Zähler Rückstand auf Siebdrath. Zudem ist der 16-jährige Dresdener in die Weltmeisterschaft eingebunden. Die Terminüberschneidungen zwischen WM und IDM lassen keine Titelhoffnungen auf Seiten des KTM-Piloten aufkommen.

Also wird sich die diesjährige Meisterschaft vermutlich zwischen Rammerstorfer und Siebdrath entscheiden. Füsport-Teammanager Rob Vennegoor: «Es war bisher schon sehr spannend im Kampf um die Meisterschaft und nach Schleiz ist es noch viel spannender geworden. Dafür fahren wir Rennen. Marvin hat wirklich einen fantastischen Job gemacht.»

Für die beiden Teamkollegen Oliver Svendsen und Bryan Cohen begann das Wochenende auf dem Schleizer Dreieck ebenfalls vielversprechend. Der Däne fuhr auf Platz 6, stürzte aber am Sonntag im zweiten Rennen. Der Niederländer Cohen kam auf den Plätzen 9 und 7 ein.

«Alle aus dem Team haben gute Leistungen gebracht», so Vennegoor später, «es war natürlich ein großer Rückschlag, das Oliver gestürzt ist, aber er ist stark und schnell gefahren und ein Sturz kann immer mal passieren. Da, wir durchgekommen sind, waren alle unsere Fahrer in den Top 10, also ist es auch eine brillante Teamleistung.»

Als nächstes steht für die IDM Supersport 300 der TT Circuit von Assen in den Niederlanden vom 12. bis 14. August an.

Ergebnisse (TOP 5) Schleiz SSP 300 Rennen 1:

1. Leo Rammerstorfer (KTM)

2. Lennox Lehmann (KTM)

3. Marvin Siebdrath (Kawasaki)

4. Walid Khan (KTM)

5. Troy Beinlich (Kawasaki)

Ergebnisse (TOP 6) Schleiz SSP 300 Rennen 2:

1. Lennox Lehmann (KTM)

2. Marvin Siebdrath (Kawasaki)

3. Mate Szamado (Kawasaki)

4. Troy Beinlich (Kawasaki)

5. Thom Molenaar (Kawasaki)

6. Leo Rammerstorfer (KTM)

Stand IDM Supersport 300 nach 8 von 14 Rennen:

1. Leo Rammerstorfer (KTM), 136 Punkte

2. Marvin Siebdrath (Kawasaki), 133

3. Lennox Lehmann (KTM), 99

4. Walid Khan (KTM), 87

5. Mate Szamado (Kawasaki), 87

6. Troy Beinlich (Kawasaki)

7. Thom Molenaar (Kawasaki), 71

8. Jorke Erwig (Kawasaki)

9. Scott Deroue (KTM), 45

10. Max Zachmann (Kawasaki)