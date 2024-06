IDM Most: SSP300-Sieg für WM-Pilot Gaggi

Nachdem es nach dem Start ordentlich gerumpelt hatte, war das eh schon kleine Feld der IDM Supersport 300 noch kleiner. An der Spitze machten die WM-Piloten Gaggi und Buis ihr eigenes Ding.

Schon traditionell eröffneten mit dem Rennen der IDM Supersport 300 die Jüngsten der IDM-Soloklassen den Punktereigen des dritten von sieben Rennwochenenden. Den ersten Startplatz hatte sich Gastfahrer Marco Gaggi geschnappt. Der WM-Pilot wird im Juli auch bei der WM in Most dabei sein. Ein WM-Wiedersehen wird es dann auch mit Freudenberg-Pilot Jeffrey Buis geben, der vor seinem Teamkollegen Ruben Bijman von Startplatz 2 ins Rennen ging.

Der Schweizer Fabio Sarasino war im Training gestürzt und musste von Startplatz 11 los. Niklas Böhlen musste vom 14. und damit letzten Platz los. Der Schweizer hatte bei der Boxenausfahrt mehrfach die weiße Linie überfahren und bekam satte sechs Plätze zusätzlich aufgebrummt.

In der ersten Runde schepperte es. Tonn und Bijman hatte es erwischt. Korbinian Brandl war in der ersten Schikane nach dem Start innen durch den Rasen gerattert, war gestürzt und hatte die beiden KTM-Piloten mitgerissen. Die Spitze mit Jeffrey Buis und Marco Gaggi war sicher durchgekommen und machten ihr Rennen unter sich aus. Durch den Sturz nach den ersten Metern war gleich ein Loch zu den Verfolgern gerissen. Zwei Sekunden nach dem Spitzen-Duo ging es erst mit den Verfolgern los.

Bijman hatte nach dem rüden Rempler seine KTM wieder flott gekriegt und hetzte dem Feld hinterher. Unterdessen machten Gaggi und Buis ihr Ding. Svendsen schaffte es, die Verfolger abzuschütteln und machte sich daran, die Lücke zum Spitzen-Duo zu verkleinern. Was dem Dänen auch gelang.

Vier Runden vor Schluss war Svendsen dran und man konnte sich auf einen ordentlichen Showdown freuen. Für Brandl setze es eine Strafe. Als Auslöser des Start-Crashs darf er am Sonntags-Rennen mit zwei Long Laps loslegen. Während sich Svendsen am Weltmeister Buis vorbeidrängelte, machte Gaggi an der Spitze ernst und riss mit einem Zwischenspurt eine Lücke zu seinen direkten Verfolgern. Buis zahlte es Svendsen mit gleicher Münze heim und holte sich den zweiten Platz zurück.

Mit Sturz endete das Rennen für US-Gast Christopher Clark.

Gaggi ließ nichts mehr anbrennen und sicherte sich den Sieg, auch wenn Buis nochmal ordentlich aufgeholt hatte. Es blieb für den Niederländer bei Platz 2. Rang 3 ging an KTM-Pilot Oliver Svendsen.

Ergebnis IDM Supersport 300, Qualifying 1+2

1. Marco GAGGI (ITA/Yamaha)

2. Jeffrey BUIS (NLD/KTM)

3. Ruben BIJMAN (NLD/KTM)

4. Phillip TONN (GER/KTM)

5. Oliver SVENDSEN (DNK/KTM)

6. Dylan CZARKOWSKI (NLD/Yamaha)

7. Korbinian BRANDL (GER/KTM)

8. Senna VAN DEN HOVEN (NLD/Kawasaki)

9. Filip NOVOTNÝ (CZE/Kawasaki)

10.Christopher CLARK (USA/Kawasaki)

Ergebnis IDM Supersport 300, Rennen 1

1. Marco GAGGI (ITA/Yamaha)

2. Jeffrey BUIS (NLD/KTM)

3. Oliver SVENDSEN (DNK/KTM)

4. Senna VAN DEN HOVEN (NLD/Kawasaki)

5. Filip NOVOTNÝ (CZE/Kawasaki)

6. Dylan CZARKOWSKI (NLD/Yamaha)

7. Fabio SARASINO (CH/KTM)

8. Ty HENRIKSEN (DNK/Kawasaki)

9.Niklas BÖHLEN (CH/Kawasaki)

10. Emil TÄGTLUND (S/Yamaha)