Oschersleben: Jeffrey Buis siegt mit kluger Taktik

Der Niederländer Jeffrey Buis (Freudenberg KTM-Paligo Racing) holte sich den Sieg im ersten 300er-Rennen der IDM in Oschersleben. Dahinter seine Teamkollegen Ruben Bijman (NL), Oliver Svendsen (DK) und Phillip Tonn.

Das Line Up der diesjährigen IDM Supersport 300 fällt zahlenmäßig sehr mager aus. Beim ersten Rennen in Oschersleben waren nur elf Piloten am Start, davon fielen zwei im Verlauf der 13 Runden aus.

Gleich in Kurve eins erwischte es den Schweizer Fabio Sarasino, einen von gleich fünf Vertretern des Teams Freudenberg KTM-Paligo Racing. Schuld daran war nach Ansicht der Rennleitung der Niederländer Dylan Czarkowski, der mit seiner Yamaha Sarasino so touchiert hatte, dass der einen Abflug ins Kiesbett machte. Czarkowski, der auf dem Sachsenring noch einen Außenseitersieg errang, bekam einen «Long Lap Penalty» aufgebrummt und schied später aus.

Es war schnell klar, dass mit den Jungs vom Team Freudenberg KTM-Paligo Racing kein Konkurrent würde mithalten können. In der Startaufstellung in Reihe eins stand Jeffrey Buis auf der Pole Position, dahinter Phillip Tonn und Ruben Bijman und in der zweiten Reihe der Schwede Oliver Svendsen. Auf Position fünf der Oberndorfer Korbinian Brandl (KTM) und auf sechs Czarkowski.

Schon nach einer Runde lag Czarkowski 2,7 Sekunden hinter den vier Freudenbergern zurück. Die gaben es sich in der Folge dann ordentlich mit wechselnden Führungen. Buis führte bis zur siebten Runde knapp gegen Bijman, dahinter folgten Tonn und Bijman.

Dann fiel Buis auf der Gegengeraden plötzlich zurück auf Platz 4 und fuhr in dieser Runde ganze zwei Sekunden langsamer als vorher. «Ich wollte in den ersten Runden eine Lücke auf die anderen herausfahren, aber das ging nicht, so habe ich mich auf die letzten Runden konzentriert», so der Niederländer bei der Siegerehrung.

So wechselten sich Svendsen und Tonn bei nachlassender Pace in dieser Führungsgruppe in der Spitze ab, ehe Buis in Runde 11 wieder vorne war. Tonn fiel nach einem Fehler Ende der zwölften Runde auf Platz 4 zurück und Bijman hatte ebenfalls einen Schlenker drin.

Am Ende war es ein Dreikampf zwischen Buis, Bijman und Svendsen, Tonn musste sich mit mehr als sechs Sekunden Rückstand mit Platz 4 zufrieden geben.

Ergebnisse Oschersleben SSP 300 Rennen 1:

1. Jeffrey Buis (NL), KTM, 13 Rd.

2. Ruben Bijman (NL), KTM, +0.158

3. Oliver Svendsen (DK), KTM +0.226

4. Phillip Tonn (D), KTM, +6.639

5. Senna van den Hoven (NL), Kawasaki, +27.183

6. Korbinian Brandl (D), KTM, +29.923

7. Ty Henriksen (DK), Kawasaki, +58.178

8. Niklas Böhlen (CH), Kawasaki, +1:11.938

9. Emil Tägtlund (S), Yamaha, +1:19.606

DNF Dylan Czarkowski (NL), Yamaha, 8 Rd.

DNF Fabio Sarasino (CH), KTM, 0