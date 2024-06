Most SSP 300 R2: Wieder Sieg für Marco Gaggi (Yamaha) 23.06.2024 - 15:55 Von Rudi Hagen

© Thorsten Horn Die ersten Vier mit Sieger Marco Gaggi (43)

Auch im zweiten Rennen der Supersport 300 in Most hatte Marco Gaggi am Ende die Nase vorne. Mit dreitausendstel Sekunden Vorsprung nach elf Runden besiegte der Italiener den Niederländer Jeffrey Buis (KTM).