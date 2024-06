Oschersleben: Zweiter Sieg für Jeffrey Buis (KTM)

Jeffrey Buis vom Team Freudenberg KTM-Paligo Racing gewann auch das zweite Rennen der IDM Supersport 300 in Oschersleben. Seine Teamkollegen Oliver Svendsen, Phillip Tonn und Ruben Bijman belegten die Plätze 2i bis 4.

Wer vom Team Freudenberg KTM-Paligo Racing wird heute gewinnen? Das war die Frage vor dem zweiten Durchgang der kleinen Supersportklasse bei der IDM in Oschersleben. Im Rennen über 13 Runden bildeten Jeffrey Buis, Oliver Svendsen, Phillip Tonn und Ruben Bijman die erwartete Spitzengruppe, in der bis auf den Dänen Svendsen jeder mindestens einmal in Führung lag.

Dahinter kabbelten sich der Niederländer Senna van den Hoven auf der Kawasaki Ninja 400, Korbinian Brandl aus Oberndorf (KTM RC 390 R) und Dylan Czarkowski (NL, Yamaha YZF-R3) um die Plätze 5, 6 und 7. Der Schweizer Fabio Sarasino (CH), ein weiterer Fahrer aus dem Team Freudenberg KTM-Paligo Racing, fuhr in einem einsamen Rennen auf Platz 8.

Niklas Böhlen (Kawasaki), ebenfalls aus der Schweiz, gewann das Duell um Platz 9 knapp vor dem Dänen Ty Henriksen (Kawasaki). Schlusslicht im Minifeld war der Schwede Emil Tägtlund (Yamaha).

Im Kampf um die Spitze triumphierte wieder einmal Jeffrey Buis. Der 22-jährige Niederländer, seines Zeichens zweifacher Weltmeister, ließ sich zwischenzeitlich immer wieder mal etwas zurückfallen im Club der vier Besten. Aber abgerechnet wird bekanntlich immer erst am Schluss, dann nämlich, wenn man die schwarz-weiß karierte Flagge passiert hat. Am Ende hatte er einen Vorsprung von nur 0.055 Sekunden auf Svendsen herausgefahren und seinen zweiten Sieg an diesem Wochenende in Oschersleben erreicht.

Phillip Tonn fuhr ein prima Rennen. Der Sachse führte zwischendurch mehrfach, musste aber auf der Zielgeraden Svendsen knapp passieren lassen, der den Windschatten geschickt nutzte. Für Bijman, der am Samstag noch Zweiter wurde, blieb am Ende nur Rang 4.

Ergebnis Oschersleben SSP 300 Rennen 2:

1. Jeffrey Buis (KTM), 13 Runden

2. Oliver Svendsen (KTM), +0.055 sec

3. Phillip Tonn (KTM), +0.135

4. Ruben Bijman (KTM), +0.886

5. Senna van den Hoven (Kawasaki), +22.494

6. Korbinian Brandl (KTM), +22.758

7. Dylan Czarkowski (Yamaha), +22.897

8. Fabio Sarasino (KTM), +35.168

9. Niklas Böhlen (Kawasaki), +51.893

10. Ty Henriksen (Kawasaki), +51.917

11. Emil Tägtlund (Yamaha), +1:21.503