Andreas Kofler: Mit 16 in die IDM Supersport 600

Sein Bruder Maximilian Kofler hat bereits den Sprung in die Weltmeisterschaft gemacht. Für Andreas Kofler geht es am kommenden Wochenende mit der IDM Supersport 600 in Oschersleben los. Team und Moped neu.

In Oschersleben geht es am kommenden Wochenende auch für Andreas Kofler in eine neue Motorsport-Saison. Neu ist mit der IDM aber nicht nur die Rennserie für den Attnang-Puchheimer, sondern auch das Motorrad und sein Team. Denn 2021 wird der 16-jährige Österreicher auf einer ZX-6R vom Kawasaki Schnock Team Motorex bestreiten. «Speziell nach der Absage der ersten Rennen freue ich mich jetzt schon riesig auf das erste Wochenende», erklärte Kofler, der als einer der jüngsten Fahrer seiner Klasse in die Saison geht. An die 30 Rennfahrer aus über zehn verschiedenen Nationen haben für die Serie genannt: «Das Niveau ist richtig hoch. Es ist ein spannender Mix, denn viele der Fahrer sind aus den verschiedensten Klassen in die Supersport gewechselt. Teilweise finden sich sogar WM-Starter im Feld.»

Nach ein paar Testtagen in Spanien nutzte Kofler zuletzt die Rennstrecken in Hockenheim und dem Red Bull Ring für einige Runden, bevor am Wochenende die Saison losstartet. «Ich fühle mich sehr wohl auf der Kawasaki, es wird sicher nochmals ein anderer Schritt dann mit dem Team gemeinsam», so der Oberösterreicher, der vom Schweizer Roman Raschle, der die Mannschaft des deutschen Kawasaki-Händlers betreut, unter die Fittiche genommen wird.

«Es sind viele Kleinigkeiten und vor allem auch die Erfahrung, die entscheidend werden, um das Motorrad perfekt für die verschiedenen Strecken abzustimmen», meint Kofler. «Es ist die Premiere mit dem Team, also heißt es vor allem, mal die Abläufe kennenzulernen. Ein großer Vorteil ist, dass die Teamsprache Deutsch ist, auch was komplett Neues für mich.» Zuletzt war er vor vier Jahren mit dem ADAC Junior Cup in der Motorsport Arena. «Es ist eigentlich mehr eine Automobilstrecke was ich mich erinnere. Die erste Kurve ist extrem spitz und die Boxenausfahrt ist sehr eng. Ich werde mir bei den Trackwalks die Strecke nochmals gut einprägen und dann freue ich mich schon auf das erste Rollout am Freitag.»