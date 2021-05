IDM Superstock: Ein weiteres Jahr genehmigt

Paul Frede greift erneut an

Angemeldet haben sich zwar nur sechs Piloten für die etwas günstigere 600er-Variante, doch der Kampf um den Erhalt ihrer Klasse hat sich gelohnt. Es winkt zwar kein Meistertitel mehr, aber der Motivation schadet es nicht

Fast wäre die Klasse Superstock 600, die im Vorjahr einen eigenen Meistertitel vergeben hatte und für 2021 wieder als Cup eingestuft wird, unter die Räder gekommen. Doch auch wenn sich nur sechs Piloten eingeschrieben haben, haben sie sich tapfer für den Erhalt ihrer Klasse eingesetzt. Mit Paul Fröde, der neben dem Superbiker Alex Polita als einziger Fahrer eine Honda einsetzt, wird seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen.

Im DMSB Superstock 600 Cup haben viele ehemalige Yamaha R6-Cup-Fahrer nach der Einstellung ihrer Serie eine neue Heimat gefunden. Ihr Wunsch, auch weiterhin im gewohnten IDM-Umfeld fahren zu können, war unverkennbar. Es sind Supersport-Modelle aller IDM-Poolmarken zulässig, also beispielsweise eine Honda CBR 600 RR oder eine Kawasaki Ninja ZX-6R. Im Vergleich zur IDM Supersport 600 darf in der Superstock 600-Klasse weniger am Motorrad geschraubt werden. Beide Kategorien fahren ihre Rennen im gleichen Feld, jedoch bei getrennter Wertung.

Teilnehmer IDM STK 2021

#11 Dominik Blersch (D), Yamaha

#13 Philip Stich (D), Yamaha

#18 Roy Voermans (NL), Yamaha

#37 Paul Fröde (D), Honda

#53 Noah Lequeux (LX) , Yamaha

#58 Kevin Michel (CH), Yamaha