M32 Racing Team: In Most soll alles besser werden 01.06.2021 - 12:05 Von Rudi Hagen

IDM Supersport 600 © Copyright-Free Das M32 Racing Team mit Max Enderlein und Jan-Ole Jähnig

Für Max Enderlein und Jan-Ole Jähnig war der IDM-Auftakt in der Supersport 600 in Oschersleben ein Reinfall. Am übernächsten Wochenende im tschechischen Most soll alles besser werden.