Andreas Kofler: Wenig Erfahrung und erste IDM-Punkte

Im Team Kawasaki Schnock Motorex tritt der Teenager in der IDM Supersport 600 die Nachfolge des Meisters Luca Grünwald an. Beim Auftakt 2021 in Oschersleben erlebte Kofler aufregende Rennen. Punkte IDM-inklusive.

Gleich am ersten Rennwochenende in der Supersport 600 Klasse gab es die ersten Punkte für den 16-jährigen Österreicher Andreas Kofler. Der Attnang-Puchheimer beendete das zweite Rennen in Oschersleben am Sonntag auf Rang 11 und holte bei schwierigen Bedingungen seine ersten Zähler in den Farben von Kawasaki Schnock Team Motorex.

«Insgesamt war das Wochenende ganz okay und ich bin zufrieden, wenn auch mehr drin gewesen wäre», erklärt er. «Der Sturz am Samstag war schade und am Sonntag lag ich nach dem ersten, trockenen Teil noch auf Rang 4. Aber bei nassen Verhältnissen fehlt mir noch die Erfahrung.» Nach einem guten Start im zweiten Rennen arbeitete er sich vom vierten Platz auf den zweiten nach vorne und mischte ganz an der Spitze mit, wie schon am Samstag, wo seine starke Anfangsphase aber im Kiesbett endete. Am Sonntag aber blieb der 16-Jährige auf seinem Bike sitzen und lag lange auf dem vierten Rang.

Zur Halbzeit des Rennens setzte heftiger Regen ein. Die Rennleitung entschied sich sofort für einen Abbruch, das gesamte Feld war auf Trockenreifen unterwegs und vermied dabei eine ähnliche Sturzorgie wie am Samstag. Nach einer Pause von 20 Minuten wurde das Rennen neu gestartet, diesmal waren alle Fahrer auf Regenreifen unterwegs.

«Ich hatte vor dem Wochenende nur ganz wenig Trainingszeit auf nasser Strecke mit der Kawasaki und deshalb fehlte mir die Erfahrung und das richtige Gefühl, um mich mehr ans Limit ranzutasten», erklärte Kofler, der vom vierten auf den elften Rang zurückfiel. Damit konnte er aber bei seinem ersten Wochenende in der neuen Rennserie seine ersten Punkte erzielen. «Ich gehe mit einem sehr guten Gefühl aus dem Wochenende heraus, da wir echt gut mithalten konnten und vom Speed her deutlich schneller waren, als wir geschätzt haben.»