Rennen 1: Valentin Debise schwimmt zum Sieg

Die IDM-Saison wurde in Oschersleben mit einem von Wetterkapriolen geprägten Supersport 600-Rennen eröffnet. Valentin Debise (Kawasaki Weber) trotzte den Bedingungen und holte sich souverän seinen ersten Sieg.

Auch wenn die Zuschauer an der Strecke ausblieben, bot der Saisonauftakt der IDM Supersport 600-Klasse in der Motorsportarena Oschersleben den Fans dank des IDM-Livestreams ein spannungsgeladenes Rennen.

Bereits vor dem Start lagen die Nerven der Fahrer blank, als sie die immer wieder aufkommenden Regentropfen vom Visier wischen mussten. Schließlich wurde das Rennen als Trockenrennen deklariert, sodass das gesamte Feld auf Slick-Reifen aufmarschierte.

Der Dominator des bisherigen Wochenendes und Pole-Mann Patrick Hobelsberger (Bonovo Action by MGM Racing) erwischte einen guten Start, doch der IDM SSP 600-Rookie Andreas Kofler (Kawasaki Schnock Team Motorex) legte von Platz 4 einen Raketenstart hin und schnappte sich in Kurve 1 vor Hobelsberger die Führung. Marcel Brenner (Hess Racing) behauptete seinen dritten Startplatz, nachdem er im zweiten Qualifying aufgrund eines technischen Problems aussetzen musste.

Der SSP 600-Meister von 2018 und 2019, Max Enderlein, hatte derweilen mit Problemen zu kämpfen, von Startposition 3 fiel er in der Anfangsphase bis auf Platz 7 zurück. Die wechselhaften Bedingungen riefen einige Underdogs auf den Plan, sodass Rob Hartog in Runde 2 die Führung übernahm, dicht gefolgt von Kofler, der bis dahin ein astreines Rennen zeigte. In der darauffolgenden Runde beendete jedoch ein Sturz in Kurve 5 die aufsehenerregende Show des Österreichers.

In der Führungsgruppe ging es derweilen wild umher. Da das Rennen jederzeit aufgrund des einsetzenden Regens hätte abgebrochen werden können, versuchte jeder Fahrer sich schnellstmöglich an der Spitze zu platzieren. «Pax» Hobelsberger verlor im Gerangel etwas an Boden und fand sich zwischenzeitlich in Mitten der Meute auf Position 7 wieder. Die Strecke war inzwischen abgetrocknet, sodass auch die Rundenzeiten purzelten.

In Runde 6 hatten die Verfolger Hartog eingeholt und Valentin Debise die Führung übernommen. Mit einer Bestzeit von 1:29,517 min vergrößerte der Franzose seinen Abstand innerhalb von drei Runden auf über vier Sekunden. Ein Fehler in Runde 9 begrub Debise Sieghoffnungen beinahe im Kiesbett, doch der 29-Jährige konnte den Hinterradrutscher im letzten Moment noch abfangen. Nur wenige Momente später wurde es hektisch im Fahrerfeld, da es stark zu regnen begann.

Mit Jan-Ole Jähnig wurde das erste Sturzopfer gemeldet, kurz darauf erwischte es auch seinen Teamkollegen Max Enderlein. Dino Iozzo, Severin Bingisser, Yves Stadelmann und Jeroen Hilster fielen der nassen Strecke ebenfalls zum Opfer. In Runde 10 wurde das Rennen letztendlich abgebrochen, ein Neustart erfolgte nicht.

Gewertet wurde das Ergebnis der letzten vollendeten Runde, laut der sich Valentin Debise mit 5,443 sec Vorsprung seinen ersten Sieg in der IDM SSP 600 sicherte. «Das Rennen war sehr aggressiv. Zu Beginn haben sich alle gegenseitig überholt, weshalb ich zunächst etwas Vorsicht walten ließ. Als die Strecke dann abtrocknete, beschloss ich, ans Limit zu gehen. Ich pushte jede Runde und als der Regen zurückkam sah ich nur noch zu, auf dem Bike sitzen zu bleiben und meinen Vorsprung ins Ziel zu retten», berichtete der strahlende Sieger.

Mit Platz 2 betrieb Hobelsberger nach eigener Aussage nur Schadensbegrenzung, dennoch zeigte sich der 23-Jährige froh, die Zielflagge gesehen zu haben: «Die Bedingungen waren richtig schwierig, in der Aufwärmrunde hatte ich aufgrund eines Reifenwärmer-Defekts einen kalten Vorderreifen, den ich erst einmal auf Temperatur bringen musste. Es war ein kompliziertes Rennen, mit Platz 2 kann ich dennoch zufrieden sein.»

Den letzten Podestplatz schnappte sich Marcel Brenner, der Schweizer freute sich über seine ersten IDM-Punkte: «Ich musste clever fahren, um die Punkte mitzunehmen. Zu Beginn haben einige Fahrer sehr viel riskiert, da habe ich mich zurück genommen, war dann auf Position 7. Aber wichtig ich, dass ich sitzen geblieben bin» betonte er im Anschluss an das Rennen.

In der Superstock-Wertung triumphierte Paul Fröder vor Noah Lequeux und Kevin Michel.

IDM Supersport 600, Rennen 1, Oschersleben (D), Top 10:

1. Valentin Debise (FR), 9 Runden

2. Patrick Hobelsberger (DE), +5.443 sec

3. Marcel Brenner (CH), +6.334

4. Martin Vugrinec (HR), +9,172

5. Rob Hartog (NL), +9,666

6. Glenn Van Straalen (NL), +13,203

7. Melvin Van der Voort (NL), +13,582

8. Colin Velthuizen (NL), +14,461

9. Christoph Beinlich (D), +14,569

10. Tom Kohnen (BE), +14,834

Superstock 600 Rennen 1:

1. (8.) Paul Fröde (D), +14,364

2. (12.) Noah Lequeux (LU), +15,027

3. (21.) Kevin Michel (D), +46,637