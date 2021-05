Andreas Kofler: Erstes IDM-SSP-Rennen war irre

Der 16-Jährige vom Team Kawasaki Schnock Motorex führte sich bei seiner Premiere in der IDM Supersport 2021 gleich gut ein. Führungskilometer inklusive. Bis ins Ziel brachte er seine Leistung allerdings noch nicht.

Einen tollen Auftritt zeigte der 16-jährige Andreas Kofler bei seinem ersten Renneinsatz in der IDM am Samstag beim Saisonauftakt in Oschersleben. Der Österreicher, der dieses Jahr erstmals in der Klasse Supersport 600 am Start steht, qualifizierte sich als Vierter für seinen Premierenlauf. Bei diesem führte der Pilot des Kawasaki Schnock Team Motorex sogar das Rennfeld an, schied aber leider früh aufgrund eines Sturzes aus.

«Der Samstag war eigentlich weit über meinen Erwartungen beim ersten Rennauftritt in der IDM», gab der Kawasaki-Pilot zu. «Eigentlich haben wir nach den Trainings gedacht, wir werden im Mittelfeld um die Punkte kämpfen und dann stand ich plötzlich nach der Quali in der zweiten Reihe. Und nach einem perfekten Start konnte ich meine ersten Führungskilometer sammeln. Es war irre.»

Kofler ging von Startplatz 4, als bester Kawasaki-Pilot des Feldes, in sein erstes Rennen. Die Witterungsbedingungen hätten nicht schwieriger für den Debütanten sein können, denn als die Piloten die Boxengasse verließen, setzte leichter Regen ein.

«Alle Sessions waren trocken, ich bin grad ein mal auf der 600er bei nassen Bedingungen gefahren. Aber das Gefühl war gut und so habe ich mir gedacht, ich attackiere gleich mal in die erste Kurve rein», schilderte Kofler. Nach seinem perfekten Start eroberte er in der ersten Runde die Führung. Diese musste der dann eingangs der Start-Ziel-Geraden zwar abgeben, aber auch in den nächsten Runden hielt er voll mit den Besten der Serie mit.

Eingangs der dritten Runde wurde er von einem Kontrahenten vom vierten auf den fünften Platz zurückgedrängt. Als dieser in der Schikane einen kleinen Fehler machte, musste der Österreicher dahinter ausweichen, ging vom Gas und verlor die Kontrolle über seine Kawasaki: «Die Motorbremse ist gekommen und dadurch habe ich einen Highsider fabriziert.»

Somit endete der starke Einstand von Kofler im Kiesbett, den Abflug überstand er zum Glück ohne Verletzungen und kann am Sonntag am zweiten Lauf teilnehmen. Nach erneut einsetzendem Regen wurde das Supersport-Rennen nach 8 von 15 Runden abgebrochen. Der Sieg ging an Koflers französischen Markenkollegen Valentin Debise, der vor einigen Jahren schon in der Supersport-WM im Einsatz war.

Der zweite Lauf in Oschersleben der Supersport 600 findet am Sonntag um 12:55 Uhr statt und wird auf den Facebook- und Youtube-Kanälen der Serie gestreamt.