Hobelsberger gewinnt und kratzt am IDM-Titel

Entschieden wird beim Finale in Hockenheim. Doch mit dem Sieg auf dem Red Bull Ring kommt Patrick Hobelsberger dem Titel wieder ein Stück näher. Platz 2 holt sich Valentin Debise. Thomas Gradinger wird wieder Dritter.

Am Sonntagmittag trafen sich die drei Yamaha-Piloten Patrick Hobelsberger, Kevin Wahr und Jan-Ole Jähnig in der ersten Startreihe wieder, um ihr zweites Rennen des Red-Bull-Ring-Wochenendes zu absolvieren. In der Kommentatoren-Kabine nahm wie schon in Assen Sandro Cortese Platz. Im Gegensatz zum Vortag waren die Bedingungen für das Rennen eine klare Sache. Die Strecke war trocken.

Während Colin Velthuizen wieder in die Box abbog, ging die Reise für die IDM Supersport-Piloten los. Wahr kam gleich als Spitzenreiter aus der ersten Runde zurück. Am Hinterrad klebte Debise, der wiederrum Hobelsberger im Genick sitzen hatte. Auch Thomas Gradinger war noch in der Spitzentruppe dabei. Nach der zweiten Runde kehrte Debise als Führender bei Start-Ziel vorbei. Hobelsberger geriet unterdessen wie schon am Samstag unter Druck von Gradinger.

Debise hatte schon in der Startaufstellung angekündigt, volle Attacke gehen zu wollen und setzte diesen Plan auch um. Viel mehr Möglichkeiten blieben dem Franzosen bei 21 Punkten Rückstand auf Hobelsberger auch nicht. Der Bayer schnappte sich dann in Runde 4 die Führung. Debise, Wahr und Gradinger blieben dran. Auch die Verfolger, angeführt von Andreas Kofler waren nicht allzu weit weg. In Runde 6 das Aus von Kevin Wahr, der in die Box eingebogen war.

Hobelsberger und Debise waren unzertrennlich, Gradinger war mit einem 0,7 Sekunden-Rückstand auf Rang 3 unterwegs. Knapp zwei Sekunden dahinter tauchte Assen-Sieger Glenn van Straalen auf, der sich mit Kofler, Jähnig und Max Enderlein in guter Gesellschaft befand. Zur Halbzeit hatte Hobelsberger ein paar Zentimeter Vorsprung herausgeschlagen, doch der Franzose ließ nach wie vor nicht locker.

In den letzten Runden machten Hobelsberger und Debise ihr eigenes Ding, Gradinger hatte sich auf Rang 3 eingerichtet und hatte nach vorne und hinten je zwei Sekunden Platz. Um Platz 4 ging es dagegen noch munter zur Sache. Debise hatte sich hinter Hobelsberger in Stellung gebracht und alle warteten gespannt, ob und wenn ja, wann die Attacke auf den Führenden erfolgen würde. Doch Hobelsberger ließ sich nicht nervös machen und hielt den Franzosen auf Abstand. Belohnt wurde der Yamaha-Pilot mit dem Sieg. Debise musste sich mit Platz 2 begnügen. Wieder landete Gradinger als Dritter im Ziel. In der letzten Runde stürzte Damian Raemy.

Ergebnis IDM Supersport Rennen 2

1. Patrick Hobelsberger

2. Valentin Debise

3. Thomas Gradinger

4. Max Enderlein

5. Glenn van Straalen

6. Jan-Ole Jähnig

7. Andreas Kofler

8. Milan Merckelbagh

9. Rob Hartog

10. Dino Iozzo

11. Christoph Beinlich

12. Melvin van der Voort

13. Noah Lequeux

14. Soma Görbe