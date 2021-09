Red Bull Ring: Auf und ab für das M32 Racing Team 03.09.2021 - 13:17 Von Rudi Hagen

© Wiessmann Für Max Enderlein ist Platz 3 in der IDM-Gesamtwertung noch drin © Wiessmann Jan-Ole Jähnig (41) überzeugte auf dem Red Bull Ring

Durchwachsen verlief das IDM-Event auf dem Red Bull Ring in Spielberg für Max Enderlein und Jan-Ole Jähnig vom M32 Racing Team. In der Gesamtwertung ist für Enderlein in Hockenheim noch ein Podestplatz in Reichweite.