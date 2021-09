Hockenheim: Dominator Hobelsberger holt Sieg Nr. 2

Mit einem Doppelsieg verabschiedet sich der Meister Patrick Hobelsberger aus der IDM Supersport 600. Wenn alles gut läuft, geht es für ihn 2022 in der WM weiter. Thomas Gradinger wird Zweiter. Rang 3 für Kevin Wahr.

In der Mittagspause des IDM Finales auf dem Hockenheimring hatten Sandro Cortese und Stefan Bradl die Gelegenheit, ihr jeweiliges Engagement in Sachen Nachwuchs vorzustellen. Der eine in Zusammenarbeit mit Yamaha, der andere mit Honda. Danach ging es mit dem Rennen der IDM Supersport 600 weiter. Den Titel 2021 hatte bereits Patrick Hobelsberger eingetütet und als Bonbon den Lauf am Vortag gewonnen.

Für den Bayer ging auch Lauf 2 von der Pole-Position los. Neben ihm nahmen Kevin Wahr und Thomas Gradinger Platz. Reihe 2 gehörte Max Enderlein, Sander Kroeze und Jan-Ole Jähnig. Das Wetter hatte sich in der Zwischenzeit wieder beruhigt und die vereinzelten Regentropfen um die Mittagszeit hatten sich wieder verzogen.

Kevin Wahr kam blendend von Startplatz 2 weg und übernahm gleich das Kommando an der Spitze. Die erste Runde überstand Rick Dunnik nicht und es waren reichlich gelbe Flaggen zu sehen. Wahr, Hobelsberger, Enderlein und Gradinger hieß nach der ersten Runde die Reihenfolge. Hobelsberger ließ keine Gelegenheit aus, um Wahr an der Spitze massiv zu bedrängen. Gradinger presste sich an Enderlein vorbei und schloss zum Führungs-Duo auf. In Runde 3 quetschte sich Hobelsberger inklusive Berührung an Wahr vorbei. Doch auch der Schwarzwälder war mit harten Bandagen unterwegs und konterte. Durch das Geplänkel hatten die Verfolger Zeit, die Lücke nach vorne zu schließen.

Hinter Hobelsberger und Wahr tobten sich auch Gradinger, Enderlein, Chris Beinlich und Andreas Kofler aus. Auch die Lücke zu Rob Hartog, Jan-Ole Jähnig und Sander Kroeze war nicht allzu groß. In der fünften Runde hatte Hobelsberger die Faxen dicke und griff durch. Rasch wuchs sein Vorsprung auf über eine Sekunde an. Nebenbei lieferte er mit einer 1.29,220 auch die schnellste Rennrunde ab. In Runde 7 wurde Wahr in der Sachskurve von Gradinger kassiert, doch der ließ sich das nicht bieten und ging wieder zurück auf Platz 2.

Hobelsberger ließ nichts mehr anbrennen. Zur Halbzeit hatte er fast fünf Sekunden Vorsprung. «Der kann sich jetzt nur noch selber schlagen», meinte Co-Kommentator Lukas Tulovic. In Runde 10 der Sturz von Severin Bingisser.

Während Hobelsberger in der Schlussphase das Gas ein ganz klein wenig rausnahm, gaben es sich Gradinger und Wahr nochmals richtig. Neuer Vierter und mit Blickkontakt zum streitbaren Duo tauchte Jähnig auf. In der letzten Runde dann die Attacke auf Kevin Wahr. Hobelsberger schaukelte seinen Sieg nach Hause, drei Sekunden dahinter landete Thomas Gradinger im Ziel. Eng wurde es nochmals zwischen Wahr und Jähnig. Das Duell endete für Wahr mit dem Pokal für Rang 3.

Ergebnis IDM Supersport 600 Rennen 2

1. Patrick Hobelsberger

2. Thomas Gradinger

3. Kevin Wahr

4. Jan-Ole Jähnig

5. Sander Kroeze

6. Christoph Beinlich

7. Max Enderlein

8. Andreas Kofler

9. Rob Hartog

10. Milan Merckelbagh

11. Melvin van der Voort

12. Noah Lequeux (STK)

13. Damien Raemy

14. Tom Kohnen

15. Yves Stadelmann