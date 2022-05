IDM Lausitz: Hauchdünner SSP-Sieg für Enderlein

Max Enderlein und Thomas Gradinger machten den Kampf um den Sieg im ersten Supersport-Rennen außerordentlich spannend. 0,022 Sekunden war Enderlein am Ende früher im Ziel. Platz 3 für Newcomer de Vleeschauwer.

Für die Piloten der IDM Supersport ging es um Punkt 12 los, und wie zu erwarten, kam es von der ersten Runde ab zu einem Duell zwischen Polesetter Max Enderlein vom Team M32 und dem Österreicher Thomas Gradinger vom Team Eder. Während sich Gradinger an der Spitze abrackerte, konnte sich Enderlein das Geschehen an der Spitze vom Logenplatz mit einem überschaubaren Rückstand von 0,021 Sekunden ansehen. Mit Abstand folgten dann zahlreiche Interessenten um den dritten Platz. Schuld sicherlich auch das wilde Getümmel in der Startrunde.

Erster Verfolger war Chris Beinlich, der nach sechs Runden heftig unter Druck durch den Österreicher Andreas Kofler geriet. Der wiederum hatte Gesellschaft von Melvin van der Voort und Kawasaki-Pilot Luca de Vleeschauwer. Alle mit Sichtkontakt zu dem letztmöglichen Podestplatz.

Dahinter war Jan-Ole Jähnig alleine auf weiter Flur unterwegs. Auch hinter ihm waren die Piloten er mit sich selber beschäftigt statt mit Zweikämpfen. Inzwischen ausgefallen waren Twan Smits, Severin Bingisser, Jakob Furtner und Wiljan van Wikselaar. Kurz nach der Halbzeit strauchelte Rick Dunnik und landete unsanft im Dreck. Ähnlich erging es auch Melvin van der Voort.

Während Gradinger und Enderlein in trauter Zweisamkeit ihre Runden an der Spitze drehten, sorgten vor allem Beinlich, Kofler und de Vleeschauwer für die Action im Kampf um Platz 3. Die Sonne zeigte sich am Rennsonntag nicht, die Temperaturen waren einige Grad niedriger als am Vortag und auch die Zeiten gingen allgemein ein wenig in den Keller. In der viertletzten Runde erwischte es Beinlich und statt Pokal hieß es für den Mann aus Thüringen Kiesbett. Somit wurde aus dem Drei- ein Zweikampf um den drittem Platz.

Zwei Runden vor Schluss machten die Herren an der Spitze ernst. Enderlein hatte noch sichtbare Reserven, während Gradinger sich schon ordentlich langmachen musste, um sich gegen die Angriffe von Enderlein zu wehren. Ende der Gegengerade setzte Enderlein seinen Angriff, doch Gradinger hielt feste dagegen. Neuer Angriff in Kurve 9. Doch Gradinger bog als Erster auf die Start-Ziel-Gerade ein. Doch Enderlein kam besser aus dem letzten Eck raus, nutzte Gradingers Windschatten und scherte vor der Ziellinie aus. Mit Erfolg. Der Sachse schnappte sich den Sieg mit einem Hauch von 0,022 Sekunden Vorsprung vor Gradinger. Beste Laune auch beim Belgier de Vleeschauwer, der sich noch Kofler geschnappt hatte und damit bei seinem ersten Supersport-Rennen gleich mal aufs Podest fuhr.

Ergebnis IDM Supersport Rennen 1

1. Max Enderlein (Yamaha)

2. Thomas Gradinger (Yamaha)

3. Luca de Vleeschauwer /Kawasaki

4. Andreas Kofler (Kawasaki)

5. Jan-Ole Jähnig (Yamaha)

6. Yves Stadelmann (Yamaha)

7. Mila Merckelbagh (Yamaha)

8. Koen Meuffels (Yamaha)

9. Micky Winkler (Kawasaki)

10. Leon Lambig (Yamaha)

11. Philipp Stich (Yamaha)

12. Melvin van der Voort (Yamaha)

13. Roy Voormans (Yamaha)

14. Anne van Gaalen (Yamaha)

15. Bastian Ubl (Yamaha)