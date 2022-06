IDM Most: WM-Supersportler schlagen wieder zu

Auch wenn die IDM-Fahrer Thomas Gradinger und Max Enderlein wieder flott mithielten, gingen die Podestplätze erneut an die Gäste aus der Supersport-WM. Sieg für de Rosa vor van Straalen und Hobelsberger.

Am Nachmittag trafen sich die Piloten der IDM Supersport bei kuscheligen 40 Grad Asphalt- und 30 Grad Lufttemperaturen wieder in der Startaufstellung, um ihr zweites Rennen des Tages anzugehen. Nicht mehr dabei Jan-Ole Jähnig, der am Vormittag heftig gestürzt war. Auch der Startplatz von Milan Merckelbagh blieb frei, denn die Yamaha des Niederländers streikte schon auf dem Weg dorthin.

Aus Reihe 1 nahmen erneut die WM-Gäste Glenn van Straalen, Raffaele de Rosa und Patrick Hobelsberger das Rennen auf. Im Gegensatz zum Vormittag kamen die Herrschaften unbeschadet durch die erste Schikane. De Rosa übernahm umgehend das Kommando an der Spitze. Doch dieses Mal hatten es auch die IDM-Piloten besser erwischt. Thomas Gradinger hatte sich auf den zweiten Platz vorgeschoben, vor van Straalen, Enderlein und Hobelsberger. Dahinter tauchte mit ten Kate-Pilot Leondardo Taccini der nächste WM-Pilot auf. Sturz wurde vom Dänen Martin Simonsen vermeldet.

An der Spitze machte sich de Rosa auf und davon und knöpfte der Konkurrenz pro Runde fast eine Sekunde ab. Dabei spielten ihm auch seine Verfolger Gradinger, van Straalen, Hobelsberger und Enderlein in die Karten. Denn durch ständige Attacken und Ausbremsmanöver hatte der Italiener auf seiner Ducati die Möglichkeit, seinen Strich an der Spitze durchzuziehen.

Micky Winkler und Noah Lequeux flogen im Kollektiv ab und landeten beide im Kiesbett. Für Lequeux war das damit der zweite Nuller des Tages. Van Straalen nutzte die Gunst der Stunde und zwängte sich an Gradinger vorbei, doch der Österreicher blieb dran. Genauso auch Hobelsberger. Enderlein dagegen fiel ein paar Meter ab und machte zunehmend sein eigenes Ding.

Hobelsberger scherte auf der Start-Ziel-Geraden aus, kam aber mit einem mächtigen Überschuss an der Schikane an und musste wie schon am Vormittag den Umweg zwischen den Reifenstapeln hindurch nehmen. Zwei Sekunden hatte ihn dieser Ausflug gekostet. Damit blieben van Straalen und Gradinger im Kampf ums Podest erst einmal unter sich. Doch Hobelsberger hatte noch nicht aufgesteckt und nahm die Verfolgung auf.

Den Sieg holte sich am Ende ungefährdet Raffaele de Rosa. Glenn van Straalen sicherte sich Platz 2. Hobelsberger schnappte sich Gradinger dann in der Schikane und damit auch Rang 3. Thomas Gradinger durfte sich mit Platz 4 aber über die volle Punktzahl freuen, da die WM-Jungs keine Zähler in der Wertung erhalten.

Ergebnis IDM Supersport Rennen 2

1. Raffaele de Rosa

2. Glenn van Straalen

3. Patrick Hobelsberger

4. Thomas Gradinger

5. Max Enderlein

6. Leonardo Taccini

7. Andreas Kofler

8. Twan Smits

9. Luca de Vleeschauwer

10. Melvin van der Voort

11. Christoph Beinlich

12. Yves Stadelmann

13. Severin Bingisser

14. Koen Meuffels

15. Julius Caesar Röhrig

16. Leon Lambig

17. Rick Dunnik

18. Roy Voermanns

19. Marek Pejchel

20. Peter Feigl