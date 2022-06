IDM Most: WM-Supersport-Hammer in Rennen 1

Raffaele de Rosa schnappte sich trotz Verbremser den Sieg. Glenn van Straalen hielt bis über die Ziellinie dagegen und wurde Zweiter. Rang 3 an WM-Pilot Patrick Hobelsberger. IDM-Sieg für Max Enderlein vor Gradinger.

Die erste Reihe der IDM Supersport war fest in der Hand der WM-Gäste: Glenn van Straalen, Raffaele de Rosa und Patrick Hobelsberger. Mit de Rosa war erstmals auch eine Ducati am Start. Das neue Reglement erlaubt die Zulassung von „Supersport Next Generation“-Motorrädern, unter die die Ducati Panigale V2 fällt. In Reihe 2 ging es mit den IDM-Piloten Thomas Gradinger und Max Enderlein los. In der ersten Session war der Hohenstein-Ernstthaler laut idm.de ganz zum Schluss zu Boden gegangen: «Ich glaube, es war der schnellste Sturz in meiner Karriere», so Enderlein. «Ich hatte etwa 160 km/h drauf.» Die Yamaha war erst gegen Ende des zweiten Trainings fertig geworden. Enderleins Abflug im verregneten ersten Qualifying war kein Einzelfall. Genauso ging es Chris Beinlich, Bastian Ubl, Julius Caesar Rörig, Patrik Carda, Jakob Furtner, Milan Merckelbagh, Leon Lambing und Philipp Stich.

In der ersten Schikane rappelte es nach dem Start in Rennen 1 gleich wieder. Nach einem Blitzstart von de Rosa und einen verwachsten Start von van Straalen donnerte das Feld Richtung Schikane. Milan Merckelbagh erwischte es dann im Mittelfeld und er landete auf dem Hosenboden. In Runde 2 erwischte es Jan-Ole Jähnig ebenfalls im Mittelfeld.

An der Spitze De Rosa, van Straalen und Hobelsberger. Doch auch Gradinger und Enderlein hielten im Kampf um die Podestplätze tapfer mit. Die Verfolger wurden mit Leonardo Taccini und seiner Ten-Kate-Yamaha ebenfalls von einem WM-Gast angeführt, der ein mässiges Training mit einem guten Start und einer flotten ersten Runde wieder wettgemacht hatte.

An der Spitze zogen vor allem die WM-Piloten mächtig am Kabel und lieferten 1:36er-min.-Zeiten in Serie. Vor allem van Straalen und de Rosa schenkten sich nichts. Hobelsberger mischte sich auch noch ein. Ihr IDM-Rennen trugen Gradinger und Enderlein unter sich aus. Hinter den beiden Yamaha-Piloten klaffte zur Halbzeit bereits eine Sieben-Sekunden-Lücke. Sturz hieß es für Roy Voormanns. Taccini strauchelte dagegen, war aus den Top-Ten in Richtung Platz 18 abgerutscht und rollte anschließend an die Box.

De Rosa patzte in der Schikane und die Führung ging an van Straalen und Hobelsberger, de Rosa verlor ein paar Meter, als er sich wieder ins Renngeschehen einreihte. Knapp drei Sekunden dahinter lieferten sich Gradinger und Enderlein derweil nette Duelle. Bei noch vier Runden verbremste sich dann Hobelsberger in der ersten Schikane und musste die Reifenstapel umzirkeln. Damit musste der Bayer den Kampf um den Sieg seinen beiden WM-Kollegen überlassen.

Die zu überrundenden Piloten machten dem WM-Express brav Platz und mit Raffaele de Rosa holte sich erstmals eine Ducati den Sieg in der IDM Supersport. Platz 2 ging an Glenn van Straalen vor Patrick Hobelsberger. Platz 4 und volle Punktzahl schnappte sich Max Enderlein vor Thomas Gradinger. Platz 6 im Rennen und Platz 3 in der IDM-Wertung holte sich Luca de Vleeschauwer.

Ergebnis IDM Supersport Rennen 1

1. Raffaele de Rosa

2. Glenn van Straalen

3. Patrick Hobelsberger

4. Max Enderlein

5. Thomas Gradinger

6. Luca de Vleeschauwer

7. Andreas Kofler

8. Christoph Beinlich

9. Yves Stadelmann

10. Twan Smits

11. Koen Meuffels

12. Micky Winkler

13. Severin Bingisser

14. Julius Caesar Röhrig

15. Melvin van der Voort