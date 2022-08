IDM Assen: Einheimische Supersportler dominieren

WM-Pilot Glenn van Straalen rauschte kalkuliert zum Sieg. Lange hatte sich Melvin van der Voort gewehrt, musste aber dann mit Platz 2 vorliebnehmen. Auf Rang 3 wurde mit Sander Kroeze ebenfalls niederländisch gesprochen.

Als knallvoll konnte man in Assen beim IDM Supersport-Rennen das Teilnehmerfeld bezeichnen. 33 Fahrer hatten sich bei sommerlichen Temperaturen und glühendem Asphalt im Grid eingefunden. Alleine zehn Gastfahrer hatten sich angemeldet. Kommentiert wurde das Rennen von einem in den letzten Jahren seltenen IDM-Gast: Lukas Trautmann, sonst in der EWC am Start.

Das Kommando an der Spitze übernahm der Niederländer Melvin van der Voort. Mit dabei in der Spitzengruppe die zwei nicht punktberechtigten Gäste aus der WM Sander Kroeze und Glenn van Straalen. Auch Blitzstarter Andreas Kofler mischte tapfer mit. Hinter dem Quartett und in Schlagdistanz reihten sich die Teamkollegen Max Enderlein und Jan-Ole Jähnig ein. Vincent Falcone und Martin Simonsen mussten eine Long Lap Strafe abbrummen, da im Grid ihre Reifenwärmer zu spät runtergekommen waren.

Luca de Vleeschauwer, in Schleiz noch zwei Mal auf dem Podest, tat sich in Assen schwer, musste aber dringend Punkte sammeln, um den möglichen Titelgewinn von IDM-Leader Enderlein noch hinauszuzögern. Van der Voort nutzte seinen Heimvorteil perfekt aus und machte sich an der Spitze aus dem Staub. Bis auf 1,8 Sekunden war sein Vorsprung nach fünf von 13 Runden angewachsen. Doch van Straalen hatte sich auf den zweiten Platz gesetzt und nahm mit der schnellsten Rennrunde von 1:41,712 min die Verfolgung auf. Van der Voort roch allerdings den Braten und legte beim Tempo entsprechend nach. Sturz hieß es für Leon Lambing.

Falcones und Simonsens Strafe wurde verdoppelt, das sie ihre erste Strafe nicht regelkonform abgeleistet hatten. Feueralarm hieß es bei Yves Stadelmann. Die Yamaha des Schweizers vom Team Kiefer hatte Feuer gefangen und Stadelmann forderte vehement den Einsatz eines Feuerlöschers ein.

An der Spitze geriet van der Voort immer stärker unter Druck von van Straalen, der sich bis auf 0,462 Sekunden an den Führenden rangerobbt hatte. «Der muss sich da vorne jetzt warm anziehen», urteilte am Mikro Trautmann. Drei Runden vor Schluss schnappte sich in der Geerd Timmer Bocht van Straalen dann die Führung. Anschließend ließ der WM-Pilot nichts mehr anbrennen und fuhr einen sicheren Sieg ein. Für van der Voort blieb Rang 2 und Sander Kroeze komplettierte mit Rang 3 ein rein niederländisches Podest.

Ergebnis IDM Supersport Rennen 1

1. Glenn van Straalen (Yamaha)

2. Melvin van der Voort (Yamaha)

3. Sander Kroeze (Yamaha)

4. Andreas Kofler (Kawasaki)

5. Luca de Vleeschauwer (Kawasaki)

6. Jan-Ole Jähnig (Yamaha)

7. Max Enderlein (Yamaha)

8. Twan Smits (Yamaha)

9. Victor Steeman (Yamaha)

10. Milan Merckelbagh (Yamaha)

11. Severin Bingisser (Kawasaki)

12. Vincent Falcone (Yamaha)

13. Christoph Beinlich (Yamaha)

14. Micky Winkler (Kawasaki)

15. Wijan van Wikselaar (Yamaha)