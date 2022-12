Luca de Vleeschauwer: Holt er den IDM-Titel 2023?

Der Belgier vom Team Kawasaki Weber Motos zeigte 2022 als Neueinsteiger Top-Leistungen in der IDM Supersport und holte Gesamtrang 3. Im nächsten Jahr zählt de Vleeschauwer sicherlich zu den Titelanwärtern.

Max Enderlein – Melvin van der Voort – Luca de Vleeschauwer. So heißen die drei Erstplatzierten der IDM Supersport 2022. Bevor sie ins neue Jahr und in eine neue Saison starten, geht der Blick nochmals kurz zurück auf die Sieger und Platzierten des zu Ende gehenden Jahres. Heute im SPEEWDWEEK.com – Schnell-Interview: Luca de Vleeschauwer.

Die IDM ist … der Ort, an dem ich zu mir selbst finde und wirklich eine Menge Spaß habe.

Mit 1000 Extra-Euros … würde ich mir mehr Reifen kaufen.

Mein nächster Urlaub … wird wahrscheinlich ein Vorsaisontest in Spanien, falls das überhaupt als Urlaub zählt.

Am besten kann ich … neben dem Rennsport, denke ich, einfach sozial zu sein und mit neuen Leuten ins Gespräch zu kommen.

Gar nicht kann ich … meine Schularbeiten rechtzeitig fertig machen.

Am liebsten fahre ich … ich bin ein großer Fan des Fahrstils eines 600er-Motorrads, also ist mein Lieblingsmotorrad im Moment meine Kawasaki ZX-6R, die ich letztes Jahr gefahren bin.

Als Gridgirl wünsche ich mir … was meinst du mit dieser Frage?

Mein härtester Gegner … in diesem Jahr waren das eigentlich mehrere Leute. Am Anfang hatte ich viele Kämpfe mit Andreas Kofler, in der Mitte der Saison hatte ich einige harte Kämpfe mit Twan Smits und am Ende war es definitiv Melvin van der Vooert, der wirklich stark war und die stärkste Pace hatte.

Schnitzel oder Veggie-Burger … ich bin kein Fan von einem von beiden, aber ich bin ein großer Pasta-Fan.

Silvester feiere ich … wahrscheinlich mit einigen Freunden in meiner Heimatstadt Aalst.

Mein Wunsch fürs neue Jahr: Einige gute Zukunftspläne für die Saison und hoffentlich nicht zu viel Stress.

Morgen, am 26. Dezember 2022, steht der Zweite der IDM Supersport, Melvin van der Voort, Rede und Antwort.