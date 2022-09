Leon Lambing: Mit Top-Platzierung in die Winterpause 28.09.2022 - 09:00 Von Helmut Ohner

© Ohner Leon Lambing auf der Yamaha von Eder Racing © Copyright-Free Amir Osmanovic (re.) ist einer von Lambings neuen Unterstützern Zurück Weiter

Neun von 14 Rennen in den Punkterängen beendet und ein fünfter Rang beim Finale in Hockenheim, die Premierensaison in der IDM Supersport verlief für den jungen Österreicher Leon Lambing mehr als zufriedenstellend.