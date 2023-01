Luca de Vleeschauwer geht mit Kawa auf IDM-Titeljagd 21.01.2023 - 15:08 Von Esther Babel

© de Vleeschauwer Luca de Vleeschauwer

Nach dem dritten Rang in seiner Rookie-Saison 2022 will Luca de Vleeschauwer für sich und das Team Kawasaki Weber Motos in der IDM Supersport im Kampf um den Titel 2023 mitmischen.