Kofler mischt mit Sieg IDM Supersport-Titelkampf auf

Der Österreicher hat einen Lauf. Erst die Supersport 300-WM-Punkte in Most, eine Woche später folgte der erste Sieg in der IDM Supersport. Mit Platz 2 in Rennen 2 ist Kofler im Titelkampf angekommen.

Seinen ersten Laufsieg in der IDM feierte Andreas Kofler vom Team M32 am Red Bull Ring in Spielberg. Motiviert von seinen WM-Punkten bei seinem Debüt zuletzt in Most fuhr er das gesamte Wochenende auf höchstem Niveau, dominierte die Trainings, verpasste die Pole-Position nur knapp, siegte im ersten Lauf und wurde Zweiter im zweiten Rennen des Wochenendes.

«Die Saison verläuft schon mehr als perfekt und was Besseres, als den ersten Sieg ausgerechnet in meiner Heimat zu erzielen, kann man sich nicht wünschen», freute sich der 18-Jährige, der auf halbnasser Strecke im ersten Lauf die Konkurrenz voll im Griff hatte. Von der ersten Kurve an setzte er sich an die Spitze und baute seinen Vorsprung Runde von Runde aus.

«Ich habe jede Runde das gemacht, was ich kann und jede Runde ging schneller. Ich wollte nicht aus dem Flow kommen, nicht das noch etwas passiert», erinnerte sich der Attnang-Puchheimer, der unbedingt seinen ersten Saisonsieg feiern wollte in Spielberg. «Der Sieg war das große Ziel.» Am Live-Stream fieberte Bruder Max Kofler mit und konnte mitfühlen, wie lang die letzten Runden für seinen kleinen Bruder gewesen sein müssen. Zum Schluss hielt ihn nichts mehr auf dem Stuhl und statt die Schlussrunden zu kommentieren, düste er Richtung Boxengasse, um seinen Bruder gebührend in Empfang zu nehmen.

Schon in den von Regen geprägten Trainings war der Österreicher der schnellste Fahrer in der Supersport-Klasse, führte mit Ausnahme der zweiten Qualifikationssession die Ergebnislisten auf seiner Yamaha immer an. Lediglich vier Hundertstel war der Tscheche Filip Feigl in der zweiten Session schneller, was den zweiten Startplatz für Kofler bedeutete.

Im zweiten Rennen lieferte er sich dann mit dem Meister in der Supersport von 2017, seinem Landsmann Thomas Gradinger, ein hartes Duell. Das Duo kämpfte bis zum letzten Meter, auf dem sich der erfahrenere Gradinger dann um sechs Hundertstel durchsetzte. «Es war ein schöner Kampf, ich habe alles versucht, hätte aber wohl noch eine Runde mehr gebraucht. Aber es hat viel Spaß gemacht an diesem Wochenende und genau da jetzt will ich weiter ansetzen», so Kofler.

In der Gesamtwertung rückte er bis auf sechs Punkte an den Leader Twan Smits heran. Zwei Rennwochenenden bleiben dem Österreicher noch, um daran etwas zu ändern.

Ergebnisse IDM Supersport

Qualifikation:

1. Filip Feigl (CZE/Triumph/Genius Racing) 1:49.150

2. Andreas Kofler (AUT/Yamaha/M32 Racing) 1:49.190

3. Twan Smits (NED/Yamaha/Team Apreco) 1:49.466

4. Melvin van der Voort (NED/Yamaha/Team SWPN) 1:50.508

5. Leon Orgis (GER/Yamaha/Kiefer Racing) 1:50.581



1. Rennen:

1. Andreas Kofler (AUT/Yamaha/M32 Racing)

2. Thomas Gradinger (AUT/Yamaha/Eder Racing) + 13.115

3. Milan Merckelbagh (NED/Yamaha/Hertrampf Racing) + 13.627

4. Filip Feigl (CZE/Triumph/Genius Racing) + 28.083

5. Jonas Kocourek (CZE/Triumph/MotoLife) + 28.130



2. Rennen

1. Thomas Gradinger (AUT/Yamaha/Eder Racing)

2. Andreas Kofler (AUT/Yamaha/M32 Racing) + 0.063

3. Melvin van der Voort (NED/Yamaha/Team SWPN) + 1.519

4. Twan Smits (NED/Yamaha/Team Apreco) + 1.778

5. Leon Orgis (GER/Yamaha/Kiefer Racing) + 4.263



Meisterschaftsstand (nach 9 von 13 Rennen)

1. Twan Smits (NED/Yamaha/Team Apreco) 157 Punkte

2. Melvin van der Voort (NED/Yamaha/SWPN) 155

3. Andreas Kofler (AUT/Yamaha/M32 Racing) 151