SSP Rennen 2: Österreichisches Doppel an der Spitze

Im zweiten Rennen der IDM Supersport sahen die Fans auf dem Red Bull Ring ein packendes Rennen zwischen den beiden Österreichern Thomas Gradinger und Andreas Kofler. Gradinger holte seinen ersten Saisonsieg.

Beste Bedingungen bot der Red Bull Ring am Nachmittag, denn die Strecke war komplett trocken. Das bedeutete für die Fahrer aber eine nicht unkomplizierte Umstellung auf die neuen Streckenverhältnisse. Denn jeder von ihnen musste sich erst einmal wieder auf andere Reifen und ein anderes Setting einstellen, was bei manchen einige Runden dauerte.

Der Tscheche Filip Feigl war seine Pole Position schon vor Beginn des Rennens über zwölf Runden los, denn als es in die Aufwärmrunde gehen sollte, ergab sich ein Problem an der Hinterbremse seiner 3-Zylinder-Triumph. Also musste er von hinten losfahren, vorne war die Sicht frei für den Niederländer Twan Smits, den Führenden in der IDM Supersport.

Smits, Leon Orgis mit der Kiefer-Yamaha, der Sieger vom Vormittag Andreas Kofler und Luca de Vleeschauer (NL) führten nach Runde 1. Dahinter wie im Freiflug Thomas Gradinger, der von Startplatz 13 auf Platz 5 vorgerast war und auf P 6 der amtierende Meister Max Enderlein mit der Nummer 1 auf einer Ducati Panigale V2 als Versuchsobjekt für 2024. Auf Position 7 fuhr hier der Zweitplatzierte in der IDM, der Niederländer Melvin van der Voort.

In der Folge tobten die Positionskämpfe zwischen Smits, Kofler, Gradinger und auch Orgis. Thomas Gradinger, der sich nach seinem schweren Sturz im Vorjahr in Schleiz wieder sehr gut erholt hat, übernahm ab Runde 4 die Führung. Kofler blieb aber immer an seinem Landsmann dran und presste sich in der vorletzten Runde sogar an ihm vorbei, wurde aber sofort per Konter wieder einkassiert. Auch van der Voort nutzte hier seine Chance und fuhr an Smits vorbei.

Als es in die letzte Runde ging, machte Andreas Kofler einen kleinen Fehler, den Thomas Gradinger sofort ausnutzte, um seinen Vorsprung ein paar Meter auszubauen. Kofler kam danach wieder heran und auf der Zielgeraden ging es um Zentimeter. In einem sensationellen Zweikampf hatte Gradinger die Nase auf dem Zielstrich um 63 Tausendstel einer Sekunde vorne und gewann.

Melvin van der Voort wurde Dritter und verkürzte seinen Rückstand auf IDM-Leader Twan Smits um weitere drei Punkte. Max Enderlein kam auf Platz 6 ein.

Ergebnisse Red Bull Ring (A) IDM SSP Rennen 2:

1. Thomas Gradinger 12 Runden

2. Andreas Kofler +0.063

3. Melvin van der Voort +1.519

4. Twan Smits +1.778

5. Leon Orgis +4.263

6. G Max Enderlein +5.169

7. Luca de Vleeschauer +14.345

8. Milan Merckelbagh +16.393

9. Christoph Beinlich +25.691

10. Michal Prasek +26.192

11. Jonas Kocourek +26.522

12. G Thomas Eder +35.164

13. Julius C. Rörig +35.937

14. Filip Feigl +36.541

15. Jorke Erwig +46.981

16. Wojciech Wieczorkiewicz +51.926

17. Jef van Calster +52.124

18. Peter Feigl +1:12.836

19. Troy Beinlich +2 Runden