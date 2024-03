Twan Smits IDM-Teamchef Blom verstorben

Gemeinsam waren Evert Blom vom Team Apreco und IDM-Pilot Twan Smits ein eingespieltes Team. Jetzt muss der Supersportler seinen Weg ohne seinen Mentor weitergehen. Dieser verstarb im Alter von 69 Jahren.

«Wir sind traurig über den Verlust unseres Teambesitzers Evert Blom», ist seit ein paar Tagen auf den Social-Media-Kanälen des Teams Apreco aus den Niederlanden zu lesen. «Nach Krankheit hat er den harten Kampf verloren. Evert, du bist jetzt in Frieden und es geht dir gut da oben. Wir fahren für dich, du wirst stolz auf uns sein.»

Das Team hatte sich im vorigen Jahr den Vize-Titel in der IDM Supersport mit Twan Smits gesichert. In der vergangenen Woche hatte das Team seine diesjährigen IDM-Piloten Smits und Neuzugang Kas Beekmans in Richtung Spanien geschickt. «Die Motoren von Twan und Kas sind aufgebaut und bereit für die ersten Meter der neuen Motorsportsaison», trat man gut gelaunt die Reise an. «Von Donnerstag bis Sonntag ist das Team Apreco während eines viertägigen Tests auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia im Einsatz. Wir können es kaum erwarten, dort in die neue Saison zu starten, in Vorbereitung auf die IDM Supersport-Meisterschaft.»

Zeitgleich verlor Blom in seiner niederländischen Heimat den Kampf gegen seine Krankheit. Am Sonntag, den 17.März verstarb er im Alter von 69 Jahren. «Der umtriebige Teambesitzer leitete sein Straßenrennteam viele Jahre lang mit unbändigem Engagement und voller Leidenschaft, ein Team, das vor allem junge talentierte Fahrer auf ihrem Weg an die Spitze unterstützte», berichten die Kollegen von racesport.nl. «In den vergangenen Saisons traten Talente wie Vasco van der Valk, Nick Roelfsema, Joep Overbeeke, Senna van de Hoven, Kas Beekmans und Twan Smits in den Farben des Teams aus Culemborg in verschiedenen Wettbewerben an, unter anderem in der IDM Supersport 300-Klasse und seit kurzem auch in der IDM Supersport 600-Klasse. Mit der Unterstützung von Ten Kate Racing Products und der Yamaha Europe Niederlassung Benelux gelang es Blom, auf seine Weise ein großartiges Straßenrennteam aufzubauen.»

«Ich musste mich von dem Mann verabschieden», erklärt Twan Smits, «der mir die Möglichkeit gab, meinen Traum vom Motorradrennfahrer wahr werden zu lassen. Evert hat an mich geglaubt und zusammen haben wir den Durchbruch erlebt. Vom Underdog im R3-Cup bis zum Sieg in der IDM Supersport war es durch Evert möglich. Fünf Jahre Freundschaft und Familie sind nun zu Ende gegangen. Ruhe in Frieden Team-Chef Evert, danke für dein bedingungsloses Vertrauen.»