Tom Eder: Alle IDM Supersport-Ergebnisse aberkannt

In seiner ersten kompletten IDM-Saison ist Supersport-Pilot Eder, zeitgleich auch Teamchef von IDM Superbike-Fahrer Thomas Gradinger, in Sachen Punkte wieder bei Null gelandet. Technische Kommissare urteilen.

Die Freude vor dem IDM-Wochenende auf dem Schleizer Dreieck war bei Tom Eder, IDM Supersport-Pilot und Superbike-Teamchef, groß. Doch Schmerzen und die technischen Kommissare machten dem Bayer das Leben schwer. Die Performance des Fan-Clubs passte dagegen perfekt.

«Leider machte mir mein Körper einen Strich durch die Rechnung», beschreibt Eder sein Schleiz-Wochenende, «und ich konnte mich aufgrund der starken Kreuzschmerzen nicht richtig auf dem Bike bewegen. Rausgekommen ist dann leider nur im Race 1 Platz 17 und im Race 2 Platz 18. Aber die Atmosphäre, das Team und der Eder-Racing-Fan Club waren der Hammer. Vielen Dank an alle.»

Doch der dicke Brocken kam erst noch. «Weil‘s noch nicht genug war, wurden mir auch noch meine hart erkämpften Punkte von der bisherigen Saison gestrichen», berichtet Eder. «Disqualifikation für alle bisherigen Rennen.»

«Für Schleiz bekam ich einen neuen Motor», erläutert Eder die Begründung für die Strafe. «Der bisherige ging zur Revision. Bevor der Motor aufgemacht wird, muss er noch durch die technische Kontrolle der IDM. Bis letztes Jahr kamen die technischen Kommissare zu meinem Motorenmann. Dieses Jahr leider nicht mehr. Jedoch hatte er die Plomben am Motor schon gelöst und wir brachten den Motor dann ungeöffnet so nach Schleiz.»

«Das Regelwerk sagt», so Eder, «die Plomben dürfen nur durch die technischen Kommissare geöffnet werden. Also liegt der Fehler eindeutig bei uns und dadurch sind alle bisherigen Punkte weg. Es ist extrem schade für mein Team, da wir alle hart dafür gearbeitet haben. Next Round Assen. Da werden wir wieder richtig angreifen.»