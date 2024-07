Lennox Lehmann: Zweimal Platz 2 für den SSP-Rookie

Stark: Zweimal Platz 2 für Lennox Lehmann (Yamaha) auf dem Schleizer Dreieck. Der IDM-Supersport-Rookie fühlt sich auf der 600er Yamaha pudelwohl. Nach acht von 14 IDM-Rennen belegt der Dresdener Platz vier.

Schon in der Supersport 300, wo er zweimal IDM-Meister wurde, gehörte das Schleizer Dreieck zu den Lieblingsstrecken von Lennox Lehmann. Der heute Achtzehnjährige kam auch am Wochenende bei den Rennen der IDM Supersport 600 mit der Berg- und Talbahn im Südosten Thüringens bestens klar.

Interessanterweise kam Lehmann in beiden Läufen vor dem Führenden in der IDM Supersport, Andreas Kofler, im Ziel an. Beide fahren für das Team Yamalube Motorsport Kofler, beheimatet im oberösterreichischen Attnang-Puchheim.

Kofler stürzte im ersten Rennen ohne Eigenverschulden. Ein Ölfleck wurde ihm wie dem bis dahin Führenden Twan Smits (Yamaha) in der Schikane vor Start und Ziel zum Verhängnis. Aus Reglementgründen wurde er als «did-not-finished», also mit null Punkten bewertet. Trotzdem konnte Kofler seinen Vorsprung in der IDM weiter ausbauen.

Lehmann, der bis zu den Stürzen auf einem aussichtsreichen dritten Platz lag, machte dadurch einen Platz gut und klassierte sich am Ende hinter Smits, der es zurück in die Box schaffte, auf Platz zwei. Dieser Platz bescherte ihm zehn Punkte für die Meisterschaft.

«Ja, es war ok. Es war nicht optimal, denn mir haben bis dahin auf Andi und Twan zwei Zehntel gefehlt. Das war etwas schade und das Rennende durch den Ölfleck kein optimales Ende. Aber ich habe trotzdem die Punkte mitgenommen», resümierte der Neuling in der Supersport das erste Rennen.

Im zweiten Rennen profitierte Lehmann bei seiner Aufholjagd auf Platz zwei von einer gewissen Unsicherheit auf Seiten seines Teamkollegen, ob die im ersten Rennen demolierte und über Mittag wieder auf Vordermann gebrachte Yamaha wohl durchhalten werde.

Smits war enteilt und fuhr in Richtung zweiter Laufsieg, Andreas Kofler im Sechs-Sekunden-Abstand dahinter auf Rang zwei. Doch eine Runde vor Schluss presste sich Lehmann mit einem sauberen Manöver an Kofler vorbei und wurde Zweiter, Kofler Dritter.